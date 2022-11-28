太陽能小船淨化維港 探「塑」潔淨水域攝影展

我們的海洋漂浮着超過5萬億件塑膠垃圾，香港水域中的微塑料含量高達每平方米5,500件，比國際平均水平高4成，情況令人擔憂。

滙豐與非牟利組織潔淨水域行動自2020年11月推出滙豐探「塑」潔淨水域計劃，設

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