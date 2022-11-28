太陽能小船淨化維港 探「塑」潔淨水域攝影展 副刊版 2022/11/28 分享： 分享： 我們的海洋漂浮着超過5萬億件塑膠垃圾，香港水域中的微塑料含量高達每平方米5,500件，比國際平均水平高4成，情況令人擔憂。 滙豐與非牟利組織潔淨水域行動自2020年11月推出滙豐探「塑」潔淨水域計劃，設 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 HAKU 最新秋冬時令嘗味菜單 今日 HAKU 最新秋冬時令嘗味菜單 中環高級意法菜A Lux 推出15道神秘手工意粉 2022/11/26 中環高級意法菜A Lux 推出15道神秘手工意粉 荃灣廣場Disney綠悠夢幻聖誕 8大迪士尼公主動物森系打卡位 2022/11/23 荃灣廣場Disney綠悠夢幻聖誕 8大迪士尼公主動物森系打卡位 世紀合照 Louis Vuitton 2022/11/23 世紀合照 Louis Vuitton 精緻法日扒房BIFTECK 推冬季全新菜式 2022/11/21 精緻法日扒房BIFTECK 推冬季全新菜式 港滙