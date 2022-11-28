各地疫情不一，封控規則各異。雖早前有二十條新指引出台，貌似是要各地政府不能層層加碼，總體想達到稍放鬆的效果（最實在是入境由「7＋3」改成「5＋3」），但一周下來，根據各地好友報道，起碼在城中出行方面，北京、上海、廣州都沒因此放鬆。

最神奇是上海，沒有明顯的病例上升，卻突然頒布新令，說由外地到上海不足五日者，需五天五檢，並統一都不能進公共場所（店舖、商場、食肆等），但卻能搭乘公共交通和上班！那即嚴重打擊人們到上海的出行計劃，又大大減少了外地人在上海的消費機會。且那限制也看來不合理，難道人流一樣擠的公共交通就沒傳播危險？

北京和廣州則是個別開花，意指有些朋友已被封在小區一兩周了。不是全面封城，物資也有供應，但日常生活真的影響甚大。

與此同時，又收到另一極端的消息，說是有領導巡視開會，已叫政府單位內部，可一步步計劃明年的出國公差。大意是明年上半年，雖然回國的隔離政策還是有，但起碼有簽證就頗大機會通行可出關了（現在就算有合理簽證，想出國都相當難）。至於具體減辣甚至取消入境或回國的隔離政策，如減至「3＋3」或「0＋3」等，如沒大意外，則會在下半年實施，最重要的考驗是九月在杭州舉行的亞運會，希望到時進出境已放寬，外國人能方便入境觀賽，人口流動也較少限制。

當然只是「聽住先」，但肯定的是，現在民間輿論是不斷有吹風要放鬆。表現在同樣的言論，若在前些時候就當會被禁，或引來大抨擊。而且也愈來愈多名人或權威人士表態，指出現行政策的問題，看來這些聲音是得到保護，再非一面倒的一提到放鬆就罵你是躺平派。