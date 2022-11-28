蘋果拒附送充電器 巴西扣逾百部iPhone 行政人員版 2022/11/28 分享： 分享： 蘋果（Apple）自推出iPhone 12起，便以環保為由停止為手機產品附上充電器。惟此做法引起巴西監管機構的關注，甚至判定蘋果不提供手機的隨附充電器，是損害消費者利益，先後下令暫停iPhone在巴西 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 NASA獵戶座太空船 通訊故障失聯47分鐘 今日 NASA獵戶座太空船 通訊故障失聯47分鐘 電子八達通新卡面 14款設計有效期3年 2022/11/25 電子八達通新卡面 14款設計有效期3年 採化石燃料挖加密幣 紐約州禁礦商挖礦2年 2022/11/25 採化石燃料挖加密幣 紐約州禁礦商挖礦2年 fb下月刪4個人欄目 包括地址性取向 2022/11/22 fb下月刪4個人欄目 包括地址性取向 Google搜尋世界盃 玩射龍門小遊戲 2022/11/22 Google搜尋世界盃 玩射龍門小遊戲 Apple iPhone 巴西 美元