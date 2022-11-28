蘋果拒附送充電器 巴西扣逾百部iPhone

蘋果（Apple）自推出iPhone 12起，便以環保為由停止為手機產品附上充電器。惟此做法引起巴西監管機構的關注，甚至判定蘋果不提供手機的隨附充電器，是損害消費者利益，先後下令暫停iPhone在巴西

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