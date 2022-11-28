NASA獵戶座太空船 通訊故障失聯47分鐘 行政人員版 2022/11/28 分享： 分享： 美國太空總署（NASA）的獵戶座太空船（Orion）早前成功飛過月球，並拍下影像傳送回地球。不過，原來獵戶座太空船通訊系統曾一度出現故障，失聯47分鐘。而目前斷綫原因仍在調查。 據外媒Space報道，正 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 蘋果拒附送充電器 巴西扣逾百部iPhone 今日 蘋果拒附送充電器 巴西扣逾百部iPhone 電子八達通新卡面 14款設計有效期3年 2022/11/25 電子八達通新卡面 14款設計有效期3年 採化石燃料挖加密幣 紐約州禁礦商挖礦2年 2022/11/25 採化石燃料挖加密幣 紐約州禁礦商挖礦2年 fb下月刪4個人欄目 包括地址性取向 2022/11/22 fb下月刪4個人欄目 包括地址性取向 Google搜尋世界盃 玩射龍門小遊戲 2022/11/22 Google搜尋世界盃 玩射龍門小遊戲 美國太空總署 月球