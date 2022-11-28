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NASA獵戶座太空船 通訊故障失聯47分鐘

行政人員版 2022/11/28

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美國太空總署（NASA）的獵戶座太空船（Orion）早前成功飛過月球，並拍下影像傳送回地球。不過，原來獵戶座太空船通訊系統曾一度出現故障，失聯47分鐘。而目前斷綫原因仍在調查。

據外媒Space報道，正

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欄名 : 科技新知

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