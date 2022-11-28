上場險勝加納的葡萄牙，將於H組迎戰烏拉圭，有望形成一場攻防戰。同組南韓遇上加納，要爭取勝仗還看前鋒孫興慜能否及時重拾狀態。

葡萄牙上場憑隊長C朗拿度以12碼先開紀錄，加上祖奧菲力斯及拉菲爾利亞奧入球，以3比2險勝加納。但臨完場葡萄牙門將迪奧高哥斯達放下皮球被身後對手偷走，幸未能把握追平，當時已被換出的C朗於後備席「嚇到彈起」。

連續5屆世界盃均取得「士哥」的C朗表示，對自己能刷新紀錄感到非常自豪，並指這場是非常重要的勝利。

上場後備落場兼取得入球的拉菲爾利亞奧，可謂來頭不小。貴為上季AC米蘭奪得意甲冠軍功臣之一，個人更憑其出色表現，成為2021/22球季意甲足球先生，兼入選全季最佳11人。這名只有23歲的前鋒以速度見稱，有望可持續強勢，成為葡萄牙進攻另一殺着。

烏鋒綫乏力 華維迪更顯重要

烏拉圭上場跟南韓勢均力敵，惟前綫表現欠佳，蘇亞雷斯顯得力不從心，達雲紐尼斯起腳欠威脅，後備入替的卡雲尼縱表現賣力仍無甚建樹。前綫乏力下，中場費達歷高華維迪角色更顯重要，上場助功助守，最令人深刻是成功截得南韓中場李康仁腳下球，得以阻止對手反擊，及後更於禁區外施展重炮，可惜中柱不入。相信葡萄牙的守衞會對這名皇家馬德里球星加以提防，避免給予其太多空間起腳。

惟後防相信會是烏拉圭一大隱憂，高甸及馬田卡沙利斯年事已高，面對一眾葡萄牙攻擊好手恐招架不住，即使費達歷高華維迪覆蓋範圍廣，但要阻擋對手猛攻亦非易事，故領隊迪亞高阿朗素今場戰術或更保守，寄望再憑長傳反擊尋求得分機會。預料葡萄牙將採取主動，冀及早鎖定小組出綫席位。

加納後防欠穩 易招失誤

同組「太極虎」南韓將面對「黑星」加納的挑戰，南韓前鋒孫興慜似乎未回復狀態，上場不論射門及開出角球均差強人意，加上黃喜燦能否復出亦是未知之數，料仍要靠在希臘搵食的黃義助與孫興慜一同衝鋒陷陣。加納方面，上仗只差一點便可與葡萄牙打成平手，可見並非泛泛之輩。惟除第一球12碼外，兩個失球均由失誤所致，其後防穩定性不足或令南韓有機可乘。

作者、責任編輯：黃懌勤

▲ 葡萄牙—C朗拿度

▲ 烏拉圭—華維迪