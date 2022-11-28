森巴缺尼馬 進攻更需花心思

G組第二輪比賽迎來兩場對碰，其中大熱門巴西將於明日凌晨對瑞士，兩隊首輪均全取3分，為今仗增添信心。森巴兵團日前傳來噩耗，前鋒尼馬因傷無緣參與今戰，惟球隊整體實力仍在瑞士之上，今場勝算仍被看好。

尼馬上場因足踝受傷退下火綫，隨後在後備席眼泛淚光，或許早已心知不妙。其後球隊證實這名30歲鋒將，將缺席包括今場在內的餘下兩場分組賽。巴西欠缺這名重心，進攻勢受影響。

不過，巴西中前場人才輩出，可望在尼馬缺陣期間挺身而出。前鋒李察利臣上場梅開二度搶盡風頭，其中第二球半窩利抽射更技驚四座，今場仍肩負入球重任；左翼鋒雲尼斯奧斯速度快，突破力強，亦為對手防綫製造不少麻煩。

然而巴西上半場表現一般，下半場連入兩球，亦主要靠球員個人質素製造，森巴兵團或仍需花多點心思加強整體組織。

瑞士上場以1比0擊敗喀麥隆，惟整體攻勢未見凌厲，今場面對強敵巴西，料會以穩守為先。上場最佳球員門將恩尼森馬，將繼續率領防綫抵擋巴西攻勢。而兩翼梳頓沙基利、魯賓華加斯在轉守為攻時，將致力為前鋒比列安保路製造機會。

喀麥隆戰塞軍 急搶分免出局

G組今晚另一場喀麥隆對塞爾維亞，兩隊上場均落敗，為免提早出局，今場同急需搶分。雙方能否打破僵局，中鋒祖普莫亭及阿歷山大米祖域勢成關鍵球員。

作者：劉子瑜

責任編輯：黃懌勤

▲ 巴西—李察利臣