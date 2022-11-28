「藍武士」頻失誤 哥軍一劍封喉

上仗反勝德國的日本，面對首場被西班牙轟入7球的哥斯達黎加，昨晚於E組以0比1不敵對手。E組形勢混亂，要戰至最後一輪才可完全定出晉級16強隊伍。

與上場相比，「藍武士」今場正選作出5個調動，山根視來取代受傷的酒井宏樹擔任右閘，中場守田英正傷癒復出，取代田中碧伙拍遠藤航。前綫3人悉數輪換，左右兩翼為相馬勇紀及堂安律，正箭頭為上田綺世。

對手穩守成功 日本苦無機會

上半場初段，日本多次出腳犯規，讓哥斯達黎加獲得多個罰球機會，但均未能把握。面對哥斯達黎加的5人防綫，日本苦無攻門機會，戰況持續膠着下，半場互無紀錄。

下半場日本作出調動，由伊藤洋輝及淺野拓磨，入替長友佑都及上田綺世，希望對局勢有所變化。日本隨即獲得機會，46分鐘守田英正禁區邊施射，被基羅拿華斯救出，錄得今場首個中框射門。日本繼續換人，先在61分鐘派三笘薰上場，入替山根視來；66分鐘伊東純也入替堂安律。70分鐘，伊東純也中路突破博得對手犯規，罰球由鐮田大地處理，未能射過人牆。

81分鐘，大部分時間受壓的哥斯達黎加先開紀錄。日本後防連番犯錯，對方守衛基舒富拿接應傳送殺入禁區起腳省中吉田麻也，門將權田修一竟雙手拍入龍門，哥斯達黎加領先1比0。

日本作出最後調動，南野拓實入替相馬勇紀，希望尾段收復失地。88分鐘，三笘薰殺入禁區橫傳，鐮田大地射門被拿華斯救出，門前一輪混戰下終由拿華斯沒收皮球。下半場補時6分鐘，日本最終無力平反敗局，哥斯達黎加最終保住勝局以一球小勝。

同日F組，摩洛哥憑後備入替的沙比尼於73分鐘窄角度罰球直射破網，加上阿布基拉補時階段「埋齋」，爆冷2比0擊敗上屆季軍比利時。

作者、責任編輯：黃懌勤

▲ 面對日本尾段攻勢，哥斯達黎加門將基羅拿華斯（黑衫）力保不失，替球隊守住1比0勝局。（法新社圖片）