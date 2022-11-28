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K11辦「The Little Big Lane」特色市集 食買玩集一身

行政人員版 04:00 2022/11/28

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佳節就快到，黛安聽聞，K11 ATELIER King's Road由即日起至明年2月5日，舉辦為期3個月、橫跨聖誕及新年嘅首個特色市集「The Little Big Lane」，市集每兩個星期就會轉換唔同攤檔，無論係咖啡好物、果茶、有機健康食品及飲品，以至本地香水品牌及首飾等，一應俱全。

呢個特色市集會喺K11 ATELIER英皇道728號辦公大樓地下大堂及K11 HACC，擺放9個攤檔，同時設置一架標誌性嘅美食車。舉辦市集期間，每逢周日仲會推出收集印章小遊戲，可獲精美禮品一份。喺聖誕前夕，更會派發聖誕糖果，還有生鬼小丑派發百變氣球、聖誕工作坊等，集食、買、玩於一身，同大眾歡度聖誕。屆時辦公大樓門外更會放置精美聖誕樹，以銀白燈球作點綴，令聖誕氣氛更濃厚。

去完市集可以睇埋藝術展覽，由韓國知名數碼創意設計公司d'strict打造嘅大型沉浸式數碼藝術展覽ARTE M HONG KONG，設於2樓K11 HACC展覽空間，為期15個月，以媒體藝術重新演繹大自然，包括繁花盛放、潮汐漲退等景象，大家記得去欣賞下。

本文轉載自《晴報

「The Little Big Lane」市集裝置

美食車

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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