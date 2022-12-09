煤氣主辦ESG高峰論壇 吸引逾5千人綫上綫下參與 首度發布《氣候相關及自然相關指導文件》

香港中華煤氣有限公司（下稱煤氣公司）夥拍香港管理專業協會（下稱管協）於11月11日假香港海事博物館舉辧「環境、社會及管治（ESG）高峰論壇2022」，吸引來自香港、中國內地以及海外國家及地區，合共逾5,000人綫上綫下參與。是次論壇邀請到香港特別行政區環境及生態局局長謝展寰擔任主禮嘉賓，並有逾20位來自不同界別，如公用事業、金融投資、社會福利、企業管治等的政商學界代表以主題演講及圓桌研討會的方式，共同探討ESG相關熱門議題。

是次論壇分為三個部分，分別對應ESG中的環境、社會及管治，其中煤氣公司在上午的環境環節，已公布成為香港首家企業發布《氣候相關及自然相關指導文件》先行文件以回應「自然相關財務揭露工作小組」（TNFD）框架，檢視並披露煤氣公司及子公司港華智慧能源有限公司（港華智慧能源）的業務對環境生態及生物多樣性構成的影響，以及所帶來的風險和機遇，而該報告亦披露集團按照「氣候相關財務披露工作組」（TCFD）的建議，進一步新增氣候變化對公司的財務狀況所帶來的潛在機遇和影響。

▲ 煤氣公司發布《氣候相關及自然相關指導文件》，成為香港首家發布先行文件以回應「自然相關財務揭露工作小組」（TNFD）框架的企業。

ESG助管理風險 跨界合作促碳中和

煤氣公司常務董事黃維義致歡迎辭時表示：「本地及國際資本市場日益關注ESG議題，煤氣公司及港華智慧能源很早已經着力把ESG概念融入，從而促進業務的可持續發展。當企業辨識到業務面臨的風險和機遇時，就能夠把企業管理得更好及規範，而認識ESG正正能夠讓我們做好風險管理的工作。我們特意舉辦是次ESG高峰論壇，全面涵蓋環境、社會及管治的議題，希望把ESG視為一個整體來討論。」

論壇主禮嘉賓謝展寰局長在致辭時表示，達至碳達峰、碳中和是國家的政策和目標，本港亦已公布《香港氣候行動藍圖 2050》，當中訂定4大減碳策略，而政府、企業、個人、學界、專業界等界別需要合作，透過創新、科技及人才以邁向碳中和。

管協助理學術總監及學位課程總監吳澤華博士表示，管協一直非常重視推動ESG的發展，包括透過舉辦香港可持續發展獎、成立「使命商業」平台、成立管協環球ESG教育及研究中心等舉措，提升企業及行政人員對可持續發展同ESG的認識和重視。

創新技術創「氫時代」 前瞻ESG披露新準則

煤氣公司工程總監－香港公用業務敖少興在「能源轉型由『灰』變『綠』」主題演講中，回顧煤氣公司多年來發展潔淨能源的里程碑，其中提到現時國際社會廣泛發展的氫氣，它具有高能效、低污染特點，而煤氣的成分中已有49%為氫氣，近年煤氣工程團隊更透過變壓吸附技術，從煤氣中提取氫氣供給合適的客戶，並計劃與香港巴士公司合作，於2023年試行以氫燃料電池驅動巴士，推動開啟氫時代。

接下來的首場「ESG 2022的準則及未來發展」圓桌研討會，分別由世界基準聯盟監事張振宇、羅兵咸永道香港地區及中國大灣區ESG服務主管合夥人方蘊萱、香港交易所上市科政策及秘書服務組副總裁李婉愉、香港通用檢測認證有限公司－知識與管理部總監關靜儀主講，並由煤氣公司企業會計總監－內地業務、港華智慧能源首席財務總裁霍志昌擔任主持，各講者分享國際可持續發展準則理事會（ISSB）即將發布的可持續發展資訊披露新準則，對本地上市公司可能造成的挑戰，特別是提升「範疇3排放」要求及對氣候風險進行情景分析。

▲ 左起：方蘊萱（綫上視像參與）、霍志昌、李婉愉、張振宇及關靜儀。

氣候變化刻不容緩 企業制定減排目標

前香港天文台台長岑智明以「氣候科學的最新趨勢」為題發表演講，分享現時全球應對氣候變化的嚴峻情況，特別是冰川加速融化情況令人擔憂，各國如要達到巴黎協定所設定的減碳目標，須在2050年前減少2/3排放，可謂一場非常艱鉅的任務。

第二場圓桌研討會以「企業對減排政策的長遠規劃」為主題，由香港太古可口可樂公共事務、傳訊及可持續發展總監張潔儀、港鐵公司可持續發展主管陳淑媚、中國海外發展有限公司金融業務部及企業傳訊部總經理吳溢穎、恒基兆業地產主席辦公室顧問于正人主講，並由煤氣公司企業環境、社會及管治／企業事務總監楊松坤擔任主持。各講者分享了所屬行業在制定減排目標時的考慮因素，並透過不同的實踐個案分享如何具體落實減碳方案。

港華智慧能源獨立非執行董事陸恭蕙博士分享「勇於承諾，攜手合作及果敢行動」主題演講，她表示香港在ESG方面學習進程很快，近年已從摸索階段逐漸走向系統化，並以「SPIRIT」6大元素，分別對應可持續發展（Sustainability）、政策（Policy）、行業轉型（Industry transformation）、規例（Regulation），投資者（Investors）及煤氣公司（Towngas），點出未來加快ESG轉型的關鍵元素。

▲ 左起：楊松坤、張潔儀、陳淑媚、吳溢穎及于正人。

ESG融入社會資本 共享價值保競爭力

下午的社會環節，率先由可持續發展委員會主席林正財醫生發表「推動公益創新和社企創新」主題演講，他指出政府多年來積極推動社會資本，令社會企業與私人企業之間的界綫愈來愈模糊，若能進一步將社會資本融入ESG中「S」的部分，可作為「膠水」，讓鋼筋與水泥即企業與各持份者更緊密結合，有助加快推動社會邁向可持續發展。

第三場圓桌研討會以「創造社區共享價值以維持香港競爭力」為題，由立法會議員（選舉委員會）黃元山博士、香港中文大學研究及知識轉移服務處社會創新總監徐苑思博士、香港社會創投基金創辦人及行政總裁、Green Monday創辦人魏華星、義務工作發展局主席彭韻僖律師主講，並由楊松坤擔任主持。一眾講者均表示「創造共享價值」（CSV）與商業策略更接近，有助推動企業家協助解決社會問題，同時是維持香港競爭力的關鍵之一。

HK2050ISNOW資深顧問林超英則分享「攜手實現社會價值共建可持續未來」主題演講，他提醒氣候變化對貧窮人口造成巨大打擊，在減災、備災、救災及重建過程中，必須考慮「公平過渡」原則，讓第三世界的貧窮人口能夠擁有維持生命所需的食物及能量供應，以達至社會價值──讓基層在往後30年的巨變中有尊嚴地生活。

▲ 左起：楊松坤、魏華星、黃元山博士、徐苑思博士及彭韻僖律師。

良好企管創造多贏 董事會愈趨專業化

至於接下來的企業管治環節，先由香港教育大學校長及公共政策講座教授張仁良教授以「實踐最佳的企業管治」為題發表主題演講，他強調建立良好的管治系統，是企業平衡各持份者利益的重要舉措，並引述不同研究，指出企業管治與企業盈利存在正向關係，而當愈來愈多投資者發揮市場力量，投資綠色產業，這正向關係只會有增無減。

論壇最後一場圓桌研討會圍繞「提升董事會有效性的未來關鍵」主題，由香港工業總會常務副主席陳婉珊、香港公司治理公會前會長及專業知識諮詢小組主席、公司秘書國際聯合會創會會長、中電控股有限公司前公司秘書陳姚慧兒、香港特許金融分析師學會董事劉雅翰、星展銀行（香港）企業及機構銀行執行董事麥礎允主講，並由煤氣公司企業會計總監－財務管理朱偉明擔任主持。眾講者均表示上市公司不一定因監管才需要提升，主動提升管治透明度及董事會專業性，對投資者而言是一個正面指標，有助提升企業價值。

藉着舉辦是次論壇及發布《氣候相關及自然相關指導文件》，作為屹立本地160年的能源供應商，煤氣公司承諾將於未來數十年繼續應對氣候變化和推動保護自然方面的發展，並一如既往在可持續發展範疇與各界持份者密切合作，確保業務得以可持續發展。

▲ 左起：朱偉明、陳婉珊、陳姚慧兒、劉雅翰及麥礎允。

(特約)