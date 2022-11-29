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apm玩轉未來聖誕城送禮

副刊版 2022/11/29

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apm今個聖誕打造「玩轉未來聖誕城」，由來自元宇宙的聖誕機械人帶領大家一起遊歷未來足球場館、360度聖誕影院及虛擬球星動畫NFT主題區，以科幻元素融入佳節氣氛，演繹不一樣的超感聖誕。

apm現送出發光足

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