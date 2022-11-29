apm玩轉未來聖誕城送禮

apm今個聖誕打造「玩轉未來聖誕城」，由來自元宇宙的聖誕機械人帶領大家一起遊歷未來足球場館、360度聖誕影院及虛擬球星動畫NFT主題區，以科幻元素融入佳節氣氛，演繹不一樣的超感聖誕。

apm現送出發光足

...

訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！

計劃詳情 登入