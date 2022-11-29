apm玩轉未來聖誕城送禮 副刊版 2022/11/29 分享： 分享： apm今個聖誕打造「玩轉未來聖誕城」，由來自元宇宙的聖誕機械人帶領大家一起遊歷未來足球場館、360度聖誕影院及虛擬球星動畫NFT主題區，以科幻元素融入佳節氣氛，演繹不一樣的超感聖誕。 apm現送出發光足 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : News 最新專欄文章 更多 Haagen-Dazs全新圓碌碌迪士尼人物雪糕杯 2022/11/28 Haagen-Dazs全新圓碌碌迪士尼人物雪糕杯 愛心傳遞舊書回收義賣 2022/11/26 愛心傳遞舊書回收義賣 Lanson Rose推香檳杯限量版 2022/11/25 Lanson Rose推香檳杯限量版 Green Common 網店獨家限量「林嘉欣 X 生活 Kids Club」聖誕禮盒 2022/11/25 Green Common 網店獨家限量「林嘉欣 X 生活 Kids Club」聖誕禮盒 「友」手工啤酒期間限定 柚子薑「自己友」Lager 2022/11/25 「友」手工啤酒期間限定 柚子薑「自己友」Lager