汪小菲和大S的家庭八卦之外，也有時代的故事可講，因為其母親張蘭的發迹，活脫仍是一個時代的起落傳奇，帶有那二十年前開始的急促發展時期的特徵。

現在汪小菲和母親賣的是新食肆及食品牌子麻六記（川菜）和粵洱堂（粵菜），價位已走大眾化，而且在直播間帶貨叫賣，據說以這母子的名人效應，一場直播還可以賣出一百五十萬元（人民幣，下同）的酸辣粉和其他預製菜品。

而張蘭一手創辦的俏江南，及其後京城第一會所蘭會所，則可說是網紅餐廳的前輩，因為那時都還未興起網紅這回事，但因為格調高、裝修誇，所以早近十幾年前，還是打出名堂的「拍照和請客友善」高級餐廳，尤其是其時還未有太多高級裝修的中餐館。

那同屬另一個大潮，就是滾滾而來的資本引進。也是十幾年前常講的笑話開場白，在北京咖啡店，每桌客人都像在談論幾十億元的上市計劃，資本無處不在。但俏江南的對賭失敗了，預期的日子內沒有上市，沒法交代，最終只有親手斷送。

還有另一樣時代特產，叫京城四少，富二代這名堂在汪小菲和同輩身上，得到最具像的體現：依靠家族發迹，留學國外、識飲好玩，也會創業或打理家族事業，最耀眼還娶個明星老婆。由此，事業就由傳統餐飲，再靠家族名氣，橫向發展到新餐飲、物流，甚至酒店行業（有以大S為名的S Hotel）。

這話題流量變現的時代，家事壞新聞似乎不妨礙宣傳推銷。張蘭口沒遮攔的形象，在今天社交生態中絕不過時甚至如魚得水，一面罵街，也一邊賣貨。網友結論是：既然是作為母親的張蘭拼命賺錢，繼而汪小菲供錢給大S，再大S給新老公花費，倒不如張蘭直接供款給大S老公好了，省去中間人費用。