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一碗湯

副刊版 2022/11/29

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香港秋涼的日子，濕度偏低，大家總愛煲老火湯，滋潤之餘，也是很美味的家常菜。

近日，戰友們不約而同墮入相同的致肥陷阱。樂天說：「沒理由的，這星期沒有偷食，零食也少了，更何況，我竟然依從你的吩咐，開着電視，運動了半小時，沒理由體重仍停滯不前。」

我笑言：「你說出重點來了，你也知道自己是『竟然』運動，而且，零食也少了這個『少』字，隱藏着無限的可能。」

她說：「這星期我只吃了一包特別版百力滋，是同事從大阪直送的手信。」當然，我也不忙讚賞一下她的改善，以作鼓勵。

我翻一翻她減肥前填寫的飲食習慣問卷，發現她從前很喜歡喝老火湯。我問：「近來有沒有煲湯？」她說：「我依足你的吩咐，只用瘦肉或豬𦟌熬湯，前天，媽子靜悄悄將外賣鹽焗雞那雙雞腳掉進湯中，我九秒九拿了出來。」

我問：「那麼，除了肉類，老火湯還有哪些食材？」

她說：「有時會放蓮藕、粉葛；紅蘿蔔、薯仔也是常客；有時候會加雪梨、木瓜及蘋果；蜜棗是不可少的。」

我說：「噢！一次喝多少？」她說：「放心，只是一碗左右。」我問清楚一點：「你指的碗，是二百毫升左右的飯碗嗎？」她說：「非也，比拉麵碗還要大的大湯碗。」

「謎底解開了……根莖類蔬菜、水果和豆類，在熬湯過程中，都會有部分澱粉釋出，保守估計，你說的『一湯碗』也有約二百五十卡，熱量比一碗飯還要多。所以，減肥中要喝這類的湯，一碗二百毫升是上限啊！」我說出重點。

撰文 : 黃凱詩

欄名 : 營營樂樂

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