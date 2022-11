幾位女友分別向我提及脫髮煩惱。「洗完頭見一大撮頭髮脫落,驚心動魄!」「頭髮近排稀疏了,好驚好擔心啊!」我明白,因我也曾經歷。深秋剛過,是較易脫髮的季節,天氣乾燥,頭髮缺水令皮脂腺分泌減少,導致比平時多毛髮乾枯脫落。坊間有云,平時多吃黑色食品如黑芝麻、黑豆等,可補腎防白髮脫髮,但據個人經驗,黑芝麻和黑豆多用於恒常保養,但若特別時候需要急救,則遠水不太能救近火。以下幾種方法比較,在急需時會幫到手:

一、攝取優質Zinc(鋅)補充品:二○一三年在醫學期刊《Dermatologic Clinics》發表的一篇文章《Nutrition and hair: deficiencies and supplements》提及,Zinc deficiency(鋅缺乏)可致休止期落髮、白髮和脆髮。研究亦發現,圓禿患者體內含鋅過低。我的經歷是,每天補充五十毫克Zinc非常幫到手。

二、攝取優質Biotin(維他命B7)生物素:二○一九年醫學期刊《Dermatology and Therapy》的文章《The Role of Vitamins and Minerals in Hair Loss: A Review》指出,脫髮者的Biotin比沒脫髮者較低。我的做法是,攝取含有B7的優質B雜補充品而非單獨的B7。

三、攝取優質維他命C:頭髮主要成分是Keratin(角蛋白),維他命C對角蛋白的膠原合成是關鍵元素。

四、用優質迷迭香(Rosmarinus Officinalis)和雪松(Cedrus Atlantica)精油混在無添加洗頭水洗頭。迷迭香精油可增加頭部細胞代謝,刺激頭髮生長;而雪松精油則可刺激頭皮的血液循環,從而促進頭髮生長。要注意的是,每種精油牌子的品質和濃度不同,但為了避免刺激皮膚,必須選用優質品牌和稀釋。

五、每日反方向梳頭:先順方向梳順頭髮,頭朝下向前傾,以反方向梳頭,每天一○八下,增强頭髮韌性、按摩頭皮,促進血液循環。

幾位朋友把以上方法幾管齊下,現在煩惱絲再沒煩惱了。