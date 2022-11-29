幾位女友分別向我提及脫髮煩惱。「洗完頭見一大撮頭髮脫落，驚心動魄！」「頭髮近排稀疏了，好驚好擔心啊！」我明白，因我也曾經歷。深秋剛過，是較易脫髮的季節，天氣乾燥，頭髮缺水令皮脂腺分泌減少，導致比平時多毛髮乾枯脫落。坊間有云，平時多吃黑色食品如黑芝麻、黑豆等，可補腎防白髮脫髮，但據個人經驗，黑芝麻和黑豆多用於恒常保養，但若特別時候需要急救，則遠水不太能救近火。以下幾種方法比較，在急需時會幫到手：

一、攝取優質Zinc（鋅）補充品：二○一三年在醫學期刊《Dermatologic Clinics》發表的一篇文章《Nutrition and hair: deficiencies and supplements》提及，Zinc deficiency（鋅缺乏）可致休止期落髮、白髮和脆髮。研究亦發現，圓禿患者體內含鋅過低。我的經歷是，每天補充五十毫克Zinc非常幫到手。

二、攝取優質Biotin（維他命B7）生物素：二○一九年醫學期刊《Dermatology and Therapy》的文章《The Role of Vitamins and Minerals in Hair Loss: A Review》指出，脫髮者的Biotin比沒脫髮者較低。我的做法是，攝取含有B7的優質B雜補充品而非單獨的B7。

三、攝取優質維他命C：頭髮主要成分是Keratin（角蛋白），維他命C對角蛋白的膠原合成是關鍵元素。

四、用優質迷迭香（Rosmarinus Officinalis）和雪松（Cedrus Atlantica）精油混在無添加洗頭水洗頭。迷迭香精油可增加頭部細胞代謝，刺激頭髮生長；而雪松精油則可刺激頭皮的血液循環，從而促進頭髮生長。要注意的是，每種精油牌子的品質和濃度不同，但為了避免刺激皮膚，必須選用優質品牌和稀釋。

五、每日反方向梳頭：先順方向梳順頭髮，頭朝下向前傾，以反方向梳頭，每天一○八下，增强頭髮韌性、按摩頭皮，促進血液循環。

幾位朋友把以上方法幾管齊下，現在煩惱絲再沒煩惱了。