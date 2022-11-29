收購Twitter一個月 馬斯克：新用戶註冊破頂 行政人員版 2022/11/29 分享： 分享： 馬斯克（Elon Musk）收購Twitter已有一個月，其間除了進行大規模裁員外，平台服務的反覆改革也令不少用戶感到混亂。但他卻表示，自收購Twitter以來，新用戶註冊量創出歷史新高。 馬斯克指出， ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 瑞典夥科研機構 嚴打高科技汽車罪案 今日 瑞典夥科研機構 嚴打高科技汽車罪案 NASA獵戶座太空船 通訊故障失聯47分鐘 2022/11/28 NASA獵戶座太空船 通訊故障失聯47分鐘 蘋果拒附送充電器 巴西扣逾百部iPhone 2022/11/28 蘋果拒附送充電器 巴西扣逾百部iPhone 電子八達通新卡面 14款設計有效期3年 2022/11/25 電子八達通新卡面 14款設計有效期3年 採化石燃料挖加密幣 紐約州禁礦商挖礦2年 2022/11/25 採化石燃料挖加密幣 紐約州禁礦商挖礦2年 商業 科技行業 Twitter 服務 收購 馬斯克