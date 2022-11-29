收購Twitter一個月 馬斯克：新用戶註冊破頂

馬斯克（Elon Musk）收購Twitter已有一個月，其間除了進行大規模裁員外，平台服務的反覆改革也令不少用戶感到混亂。但他卻表示，自收購Twitter以來，新用戶註冊量創出歷史新高。

馬斯克指出，

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