瑞典夥科研機構 嚴打高科技汽車罪案

為了應對和打擊針對高科技汽車罪案，瑞典政府近日宣布將與科研機構RISE合作，進行研究項目，旨在打擊高科技汽車罪案的發生。

據The local報道，由於智能汽車的車聯網擁有複雜的系統，汽車雷達、鏡頭、導

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