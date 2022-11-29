  • 25°C
香港時間 : 20221129日 (週二) 02:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

瑞典夥科研機構 嚴打高科技汽車罪案

行政人員版 2022/11/29

分享：

分享：

為了應對和打擊針對高科技汽車罪案，瑞典政府近日宣布將與科研機構RISE合作，進行研究項目，旨在打擊高科技汽車罪案的發生。

據The local報道，由於智能汽車的車聯網擁有複雜的系統，汽車雷達、鏡頭、導

...

欄名 : 科技新知

最新專欄文章 更多

收購Twitter一個月 馬斯克：新用戶註冊破頂
今日
收購Twitter一個月 馬斯克：新用戶註冊破頂
NASA獵戶座太空船 通訊故障失聯47分鐘
2022/11/28
NASA獵戶座太空船 通訊故障失聯47分鐘
蘋果拒附送充電器 巴西扣逾百部iPhone
2022/11/28
蘋果拒附送充電器 巴西扣逾百部iPhone
電子八達通新卡面 14款設計有效期3年
2022/11/25
電子八達通新卡面 14款設計有效期3年
採化石燃料挖加密幣 紐約州禁礦商挖礦2年
2022/11/25
採化石燃料挖加密幣 紐約州禁礦商挖礦2年
科技行業 科技硬件 科技軟件 交通 罪案 汽車 黑客 瑞典

上一篇文章

收購Twitter一個月 馬斯克：新用戶註冊破頂
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？