瑞典夥科研機構 嚴打高科技汽車罪案 行政人員版 2022/11/29 分享： 分享： 為了應對和打擊針對高科技汽車罪案，瑞典政府近日宣布將與科研機構RISE合作，進行研究項目，旨在打擊高科技汽車罪案的發生。 據The local報道，由於智能汽車的車聯網擁有複雜的系統，汽車雷達、鏡頭、導 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 收購Twitter一個月 馬斯克：新用戶註冊破頂 今日 收購Twitter一個月 馬斯克：新用戶註冊破頂 NASA獵戶座太空船 通訊故障失聯47分鐘 2022/11/28 NASA獵戶座太空船 通訊故障失聯47分鐘 蘋果拒附送充電器 巴西扣逾百部iPhone 2022/11/28 蘋果拒附送充電器 巴西扣逾百部iPhone 電子八達通新卡面 14款設計有效期3年 2022/11/25 電子八達通新卡面 14款設計有效期3年 採化石燃料挖加密幣 紐約州禁礦商挖礦2年 2022/11/25 採化石燃料挖加密幣 紐約州禁礦商挖礦2年 科技行業 科技硬件 科技軟件 交通 罪案 汽車 黑客 瑞典