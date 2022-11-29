難敵橙衣軍 卡塔爾輸少當贏

A組最後一輪賽事將於今晚11時同步上演，除卡塔爾肯定出局外，荷蘭、厄瓜多爾及塞內加爾均有機會「陰溝裏翻船」。其中荷蘭最後一場遇上卡塔爾，即使對手是東道主，料將毫不保留地擊敗對手爭出綫。

「橙衣軍團」上仗被厄瓜多爾迫和1比1，全場荷蘭只得兩次埋門，即使前鋒卡普連續兩場有進帳，亦無法掩蓋攻力不足的問題。場內問題未解，場外又掀風波。名宿雲巴士頓批評隊長雲迪積克，稱對方在比賽中向隊友說了很多，但好像「講咗等於無講」，更指這名利物浦中堅上場失球只在「睇波」，僅看着對手射門。雲迪積克則斥對方常以負面角度看待事情，更回擊指自己是以最好的方式帶領球隊。

卡塔爾上場不敵塞內加爾1比3，從兩場比賽所見，卡塔爾整體實力均與對手有一段距離，提早「畢業」可說是意料中事。領隊費歷斯山齊士則表示，面對塞軍在部分時間可打成均勢，認為球員表現非常出色。他亦稱要放眼未來，賽事完結後將讓年輕球員持續發展。

縱然荷蘭進攻乏力，但卡塔爾始終實力有限，預料荷蘭勝算甚高，卡塔爾只求輸少當贏。

塞軍文迪須集中 免招「厄」運

厄瓜多爾上場面對強敵荷蘭絕不失禮，全場製造13次埋門，陣中隊長安拿華倫西亞連續兩場取得「士哥」，參加兩屆世界盃以來連續攻入6球，與已故葡萄牙「黑豹」尤西比奧及意大利「金童」羅斯齊名。惟這名前鋒上仗傷出，倘能趕及復出定必成為塞內加爾的心腹大患，故塞軍後防必須加以提防之餘，門將艾度亞文迪亦須高度集中，首仗對荷蘭的失球均由其出迎及撲救失誤所致，來到關鍵一戰絕對沒有犯錯空間。兩隊力爭出綫，可謂激戰可期。

作者、責任編輯：黃懌勤

▲ 荷蘭—卡普