加納擒「虎」成功 3比2響勝鼓

世界盃H組賽事，加納領先兩球下，雖被南韓曹圭成兩記頭錘追平，但仍憑古杜斯的入球，以3比2擊敗「太極虎」。

比賽初段南韓18分鐘內已博得7個角球，惟太極虎僅控球在腳，卻未能製造中框射門，久攻不下終被對方把握到入球機會。23分鐘加納獲得罰球，佐敦阿休斬入禁區，門前一輪混戰下，由穆罕默德沙利素門前射入。雖然同在禁區的安祖阿休疑似手球在先，但經VAR覆核後判入球有效，加納領先1比0。

34分鐘，加納再下一城。佐敦阿休左路斬入禁區，古度斯一頂破網，成功擴大比數至2比0，「黑星」領先兩球下完結上半場。

下半場南韓傾力反撲，57分鐘後備入替的李剛仁搶得對手腳下球，傳中予曹圭成頭錘破門，追近至1比2。60分鐘金珍洙傳中，曹圭成再次施展「鐵頭功」梅開二度，為太極虎追成2比2平手。

68分鐘，加納再度超前。左閘基迪安文沙後上傳中，伊拿基威廉斯起腳大漏，古杜斯無人看管下門前射入，個人兩度射破金承奎十指關，為加納領先3比2。

再度陷入落後劣勢的南韓，74分鐘李剛仁主理罰球，門將亞提斯基飛身救出。及後一輪攻勢，金珍洙射門被加納守衞護空門，未能扳成平手。83分鐘，金珍洙再度錯失機會，左路起腳高出。下半場補時10分鐘，加納全軍退守，即使南韓狂轟猛炸，仍無法將攻勢轉化入球，最終加納保住3比2勝局。

喀麥隆堅持到底 3比3和塞軍

同日早場G組賽事亦鬥得燦爛，喀麥隆先由卡斯迪列圖29分鐘於角球攻勢中先開紀錄，但塞爾維亞於補時階段由柏夫洛域及米連高域沙域建功，半場反超前2比1，更於下半場52分鐘由米祖域擴大至3比1。但「非洲雄獅」未有放棄，由後備入替的前鋒阿布巴卡64分鐘笠射入網，加上兩分鐘後助攻予祖普莫亭輕鬆射入，最終雙方打成3比3平手。

責任編輯：黃懌勤

▲ 加納憑古杜斯（右）於68分鐘的入球，協助球隊以3比2擊敗南韓。（路透社圖片）