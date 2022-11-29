世界盃分組賽踏入關鍵的第三輪賽事，其中B組兩場比賽在周三（30日）凌晨3時上演，數字上4隊仍有機會出綫。其中英格蘭面對威爾斯牌面上仍佔優勢，料以穩中求勝策略迎戰。

英格蘭以4分暫列B組榜首，這場只要不大敗於威爾斯，便可奪得出綫權，然而三獅軍團顯然不會滿足於此條件晉級。此外，今晚進行A組賽事（詳見另文--「難敵橙衣軍 卡塔爾輸少當贏」），最終排名將影響16強A、B組的對壘組合，惟故意走綫亦未必一定有利，反有機會弄巧成拙自損士氣，故英格蘭此戰料仍會盡力搶分。

英軍麥迪臣復操 進攻添瓣數

英軍首輪大數伊朗6比2令人眼前一亮，惟上場卻悶和美國0比0，賽後質疑主帥修夫基用人排陣的聲音不絕於耳。受制對手的高速壓迫，英軍進攻顯得老鼠拉龜，下半場攻勢欠奉呈捱打局面。翼鋒史達寧表現一般仍穩佔正選，而今季在曼城表現突出的菲爾科頓，在後備席竟無機會落場。

英軍攻中占士麥迪臣因膝傷，頭兩周都未有跟隨大軍練習，但此子上周五（25日）已全面復操，傷勢相信已無大礙。該名26歲李斯特城主將控傳皆精，遠射冷箭更是撒手鐧，如能操起狀態趕及列入今場名單，可望為三獅的進攻增添瓣數。

威爾斯上場對伊朗在完場前補時連失兩球敗陣，球隊上下皆失望無比。球隊現兩戰得1分排榜尾，今仗需大數英格蘭才有機會晉級。惟球隊至今只靠12碼入了1球，攻力疲弱，莫說大數，僅要爭取入球相信亦非易事。

威爾斯要爭取主動，除靠主將加里夫巴利外，幾名英超兵亦主宰進攻命脈。般尼茅夫中鋒基化摩亞需在高空攻勢為巴利作更多掩護，富咸丹尼爾占士的邊路突破、哈利威爾遜的入楔及遠射亦是球隊能否破門的關鍵。

伊朗擺脫陰霾 美國把握不足

同組另一場伊朗對美國，任何一隊倘全取3分即可出綫，而毋須理會「英威」戰的賽果，戰意肯定十足。伊朗擺脫首戰大敗的陰霾，上場絕殺威爾斯，對提升士氣幫助甚大。惟前鋒阿斯蒙負傷上陣兼踢至抽筋，未知會否影響今場的表現。

美國今屆憑高位壓迫的踢法贏得口碑，但球隊空有充沛體能，把握力卻嫌不足，而效力車路士的「美國隊長」基斯甸普列錫，以及效力里爾的「總統之子」添莫菲韋亞，將是美國能否打破僵局的關鍵。

作者：劉子瑜

責任編輯：黃懌勤

▲ 英格蘭—哈利卡尼

▲ 威爾斯—加里夫巴利

▲ 美國—普列錫

▲ 伊朗—阿斯蒙