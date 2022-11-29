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海港城╳《芝麻街》MERRY STREETMAS 與Big Bird打卡 睇展覽做善事

行政人員版 04:00 2022/11/29

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就快到聖誕節，黛安聽聞，海港城將與《芝麻街》合作，即日起至明年1月2日推出「MERRY STREETMAS」活動，喺廣東道港威商場大堂II還原《芝麻街》場景，2米高嘅Big Bird等5位角色會換上聖誕裝，邊裝飾4米高嘅聖誕樹，邊等大家打卡；商場長廊亦有30棵Elmo、Cookie Monster同Big Bird造型聖誕樹，開放作慈善義賣；海運大廈地下中庭有「冬日遊樂園」，畀大家同Ernie與Bert喺雪中開心影相留念。

公關姊妹話，海港城亦會與WOAW Galley合作，邀請紐約當代藝術家Jon Burgerman用招牌幽默畫風改造經典《芝麻街》角色，創作40多件作品喺「海港城美術館」嘅「Friendly Neighbours」展覽中展出，同場亦有4款角色鎖匙扣同毛公仔等售賣。另外，會設計兩款Cookie Monster同Oscar the Grouch毛公仔環保袋，送禮自用皆宜，只要喺海洋中心捐款$120，或喺港威商場消費滿$2,000或$10,000並捐出指定金額，即可換領乙個，所有善款將撥捐香港血癌基金。

本文轉載自《晴報

毛公仔環保袋

Jon Burgerman

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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