疫下儲存配送疫苗 致力打造健康平等社會

▲ 奧利佳(香港) 有限公司營運助理總經理郭永鴻期望業界能實踐ESG理念，共同打造「健康平等」社會。

隨着2020年疫情爆發，ESG成為國際間高度關注的議題，企業在社會責任層面擔當着重要角色，不少企業亦積極實踐「社會企業責任」（Corporate Social Responsibility，CSR），作為香港最大醫療物流公司的奧利佳(香港)有限公司(下稱奧利佳)，在疫情期間不單負責儲存和配送兩種新冠疫苗，更為腎病患者提供流動應用程式訂購和上門運送洗腎水服務，履行社會責任，為可持續醫療發展盡一分力。憑着在ESG方面的傑出表現，今年奧利佳更獲得經濟日報「傑出環境、社會及企業管治表現嘉許計劃」頒發「2021-2022年度特別嘉許—傑出醫療物流服務」。

突如其來的疫情，不單打擊全球經濟，就連供應鏈也大受影響，在這個艱難的時期，企業應履行社會責任，才能維持全球供應鏈運作。隨着全球相繼推出疫苗接種計劃，新冠疫苗供應鏈自然成為急切的議題，涉及安全、儲存、運輸等不同層面，當中所需的冷鏈運送要求，對物流業來說更是一大挑戰，而一直致力醫藥保健商業及物流服務的奧利佳，憑藉數十年豐富的藥品及醫療器材供應鏈管理經驗，獲委託負責儲存和配送復必泰及科興疫苗。奧利佳營運助理總經理郭永鴻（Harris）表示，過去兩年，奧利佳已運送近2,000萬劑新冠疫苗至各疫苗接種中心及診所，風雨不改，務求每天都能準時把疫苗送達指定地方，為市民健康盡一分力。

增設超低溫儲存櫃 確保適當儲存

疫苗在使用前需要儲存於指定的溫度，其中復必泰疫苗必須存放於零下80度，為此，企業特別作出了多項調整，以達至其儲存和運送的標準。Harris表示：「鑒於疫苗抵港後需立即運送至中央儲存倉，整個過程需保持在特定的溫度，例如復必泰需保持於約零下80度的低溫，我們為此增設了超低溫儲存櫃。」疫苗物流備受嚴格監管，奧利佳在機場接收疫苗後，會即時運送到位於葵涌的貨倉，將疫苗從運送箱移送至儲存櫃的過程要需於4分鐘內完成。緊隨要按接種中心及診所的需要，在短時間內解凍和包裝，所以對他們來說，過程中每一個步驟都是一個挑戰，Harris解釋：「我們在運送疫苗前一天才會收到訂單，而每日我們都要在早上九時前把疫苗運送到不同的疫苗接種中心和診所。由溫度和品質上的監管都要確保符合藥廠要求，如果溫度控制不當，疫苗便要報廢。這些對我們來說都是前所未見的挑戰。幸好我們整個60人的疫苗物流團隊，即使8號風球或暴雨都上下一心，互相配合完成各項工作。」

第5波疫情爆發期間，奧佳利亦積極配合政府，協助醫療集團配送藥物到正在方艙醫院接受治療及隔離的確診人士，幫助患者紓緩病情，同時減低新冠病毒在社區傳播的風險。

▲ 奧利佳特別增設超低溫儲存櫃，確保疫苗儲存溫度合乎指定標準。

▲ 工作人員會從零下80度的超低溫儲存櫃取出復必泰疫苗，解凍和包裝後，存放在保溫袋及保溫箱內，再運送到疫苗接種中心和診所。

推一站式流動應用程式上門運送洗腎水服務

疫情下，不少人為避免染疫而減少外出，高危的長期病患者更盡量足不出戶，有見及此，奧佳利特別研發一站式流動應用程式，讓腎病患者訂購洗腎水及相關用品，並安排上門送貨服務，讓患者可以在家洗腎。Harris指出，現時本港有逾10,000名晚期腎衰竭患者需要每日洗腎，「如果在家洗腎，這些腎病患者一個月所需的洗腎水重逾300公升。腎衰竭患者屬新冠高危組別，所以我們從患者角度出發，研發一站式流動應用程式，讓他們可在程式上訂購所需的洗腎水及相關用品，安坐家中等待送貨。另一方面，我們亦會根據疫情加強防疫措施，包括零接觸交收，而且所有前線員工都必需穿上保護衣及每日進行快速檢測等，以確保員工及患者的安全。」Harris表示，直至現時為止，已有4,000名患者使用該服務。

▲ 奧利佳為腎病病人研發一站式流動應用程式及安全上門送貨服務，方便病人和家人訂購洗腎水及相關用品，病人在家洗腎可減染疫的風險。

配合數碼科技系統 提高運送效率

在實踐社會責任的同時，奧利佳在可持續發展方面亦不斷作自我提升，如環境方面，企業特別在天台增設太陽能板供電給大廈使用。人力資源方面則引進各種數碼系統。Harris表示：「因應醫療科技不斷發展，奧利佳引進了最新企業資源規劃（ERP）及倉庫管理系統，又利用自動導向車（Auto Guide Vehicle）等，提高效率同時節省人力資源，以應付更龐大的醫療需求，繼續貢獻社會。」



此外，為提高運送的效率和準確度，採用了GS1二維條碼，包裝時，員工會貼上載有生產商產品編碼（GTIN）、批次號碼、產品號碼及到期日的標籤，以便追溯源頭和生產日期等。

▲ ERP及倉庫管理系統可取代傳統的人手點貨，只要掃描條碼，系統便會進行點算，方便快捷。

▲ 2020年引入的自動導向車，主要用於執貨和補貨區，可提高效率和減省人力。

建構交流平台 提升大灣區醫療成效

除提供醫療物流服務外，奧利佳近年亦不斷推動香港的醫療發展，定期舉辦業界圓桌討論、醫學組織聯繫活動及提供持續進修材料，使患者獲得更適切的治療。

隨着香港和內地人口老化，本地及大灣區醫療系統同樣面對着重大壓力，為解決大灣區不斷增長的醫療需求，奧利佳配合國家政策，為大灣區患者提供醫療服務。根據 2021 年 8 月開始實施的「港澳藥械通」政策，大灣區的醫生可以根據個案情況為有緊急需求的本地患者制定香港公立醫院使用的治療方法。除了提供新的護理選擇外，病例報告可作為臨床試驗參考，以幫助推進相關治療方法在中國內地的註冊和採用。Harris稱：「奧利佳率先與中港醫療組織組成大灣區醫療合作伙伴，協助引進不同新型藥物及醫療器械到大灣區，還建立了網上科研平台，讓大灣區內的醫護人員可以互相交流臨床經驗，從而提升醫療技術和成效。」

積極開展醫學論壇 鼓提倡健康公平社會

作為積極實踐ESG理念的企業，奧利佳除希望員工一同實踐外，亦期待業界可以共同打造一個「健康平等」（Health Equity）的社會，以真誠的態度對待和服務每一位患者，同時希望大眾能消除對特定疾病的偏見。為此，企業積極開展或參與醫學專業論壇，加強對市民和患者的健康教育，Harris補充：「我們亦會鼓勵員工經常從患者角度出發，並將之轉化為思考、業務營運和日常工作，從而為患者提供最適合的方案。」

(特約)