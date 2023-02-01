香港寬頻引領創新 驅動ESG 成就更美好家園

▲ （左至右）香港寬頻ESG委員會由獨立非執行董事周鏡華、顏文玲、執行董事兼行政總裁黎汝傑，以及非執行董事陳炳順共4人組成。

近年各大企業紛紛提倡ESG（環境、社會和管治）理念，監管機構也陸續要求上市公司披露ESG訊息。香港寬頻身為領先市場的資訊及科技方案供應商，不僅視ESG為法規要求，更以身作則，銳意鼓勵身邊各持份者一起推動ESG，建設美好家園，為公司和整體社會帶來裨益。



上下一心 由內而外推動ESG進程



人才一直是香港寬頻最大的力量來源。香港寬頻的共同持股計劃（即人才可自資購買香港寬頻股份，成為公司的持股管理人）有效凝聚公司上下，使人才與公司連成一線，引領並超額完成所訂下的ESG目標。為此，香港寬頻更定下2025財年目標，鼓勵人才把ESG元素加入業務提案中，並要實現至少88%的成功率。

香港寬頻一直是業內推動人才關顧措施的佼佼者，例如在疫情下實行靈活工作模式，讓人才可在工作時間、地點及形式方面更有彈性，也致力提倡生活工作優次，不但縮短工時並設有家庭關顧假和每月一次週五半天假等政策，鼓勵員工為公司打拼期間，也能兼顧家庭和健康。

身為電訊及科技方案業務的領袖，香港寬頻積極利用其專業科技技術的競爭優勢，透過不同社區計劃向大眾推廣及教育數碼知識、網絡安全等，推動社會加速數碼轉型，以收窄社區內的數碼鴻溝。



兼顧利潤與長遠價值 不只為滿足政策要求



香港寬頻相信，憑藉強大的ESG思維能確保公司更專注於創造長遠價值，為迎接轉變做好準備，因此公司早已將其融入日常營運當中。企業推行ESG發展方向，不只能有助提升本身業務競爭力和營運效率，更可影響整個行業慣例和產業運作，以至整個社會。由2016年開始，香港寬頻率先與一間顧問公司共同推行名為「無本生綠」的合作計劃，集團毋需投入任何資本，所有能源轉型計劃的開支均獲顧問公司全數資助，而顧問公司則可分享部份節省下來的能源開支作為報酬。

另外，香港寬頻近年亦積極配合社會需要，為各行各業提供不同的物聯網方案和設備，其中協助零售及餐飲行業採用智能設備，以低成本但又有效的方式，保障員工及客戶減低受新冠肺炎病毒感染的風險，同時合符政府對通風及空氣消毒的要求。公司也引入智能機械人，協助食肆處理點餐流程和保持服務顧客的效率，在盡量減少人與人接觸的前提下，助食肆繼續營運。因應不少中小企缺乏數碼轉型的資源和知識，公司以創新方式，並善用利用本身龐大的經濟規模，以相宜價格為中小企提供經營及提升業務的基本方案和支援服務，協助他們走向數碼轉型，降低業務成本及提升營運效率。在未來日子，公司積極計劃推出引入ESG相關方案，以改善公司經營及大眾生活的模式。

▲ 香港寬頻在新冠肺炎疫情肆虐期間，推出多項服務支援中小企持續營業，一同渡過逆境。

儘管實踐ESG使命已有一段日子，香港寬頻亦希望ESG目標能與時並進，進一步完善概念和實踐方法為持分者創造更大效益。因此，他們特別在今年9月成立環境、社會及管治委員會（「ESG 委員會」），由董事局的獨立非執行董事出任委員會主席，藉此更有系統地推動、審視及監督全盤ESG策略。

▲ 香港寬頻「電腦e生」計劃免費為長者提供資訊科技課程，並提高他們對網絡安全的意識。

香港寬頻的ESG表現力壓同儕，於2022年MSCI環境、社會及管治評級中取得最高AAA評級，成為全球頂尖9%電訊公司之列，同時自2016年起，亦成為恒生可持續發展企業基準指數成分股的一員，至今已連續三年獲取AA評級。未來亦將繼續致力推動人才及其他持分者齊心發展ESG造福社群，並維持在業界的領先地位。

（特約）