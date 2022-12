創新設計呈現市區更新工作成果　市建局年報榮獲國際及本地殊榮

已跨越20周年的市區重建局(市建局),一直致力重建、樓宇復修、保育和活化等工作,改善社區與市民居住環境。年報作為向公眾交代機構各項工作成果的重要工具,市建局近年在年報設計上加入不少創新元素,打破以往只透過文字及圖表作為回顧及展望,讓公眾透過不同體驗了解市區更新的工作。

市建局年報奪國際及本地獎項



市建局《2020-21年報》透過「紙雕」,立體地展示市區更新策略及願景,以及完成保育活化中環街市的成果。年報憑藉極具創意的設計理念,回顧市建局於該年度的績效及向公眾展示未來的計劃,榮獲多個國際及本地獎項,充分展現團隊在設計和訊息傳達上的創新思維。

市建局《2020-21年報》獲國際年報評審權威機構的肯定,奪得由League of American Communications Professionals (LACP)舉辦的「Vision Award 2021」年度金獎,全球總排名107;MerComm Inc.舉辦的「ARC Awards 2022」封面圖片/設計金獎,和Academy of Interactive and Visual Arts頒發的第28屆「Communicator Awards 」優異獎(設計特色-整體設計)。

在本地機構香港管理專業協會(HKMA)舉辦的「2022年最佳年報獎」中,市建局《2020-21年報》榮獲「優秀年報」獎項。評審讚揚報告卓越、可讀性高,並清楚展示機構過去一年的績效及未來的計劃,披露資訊以增加透明度,當中特別嘉許市建局在「提供環境、社會和管治(ESG)信息」、「設計、總體佈局、照片和插圖」、「可讀性、清晰和簡潔度」及「目標、紀事和績效的闡述」等方面的優秀表現。

▲ 市建局高級經理(對外關係)黎佩盈(中)出席香港管理專業協會(HKMA)舉辦的「2022年最佳年報獎」頒獎禮,領取「優秀年報」獎項。

▲ 市建局《2020-21年報》榮獲多個國際及本地年報評審權威機構的獎項。

革新規劃 以融合策略更新舊區

近年,市建局以「規劃主導」、「地區為本」的市區更新模式,開展具規模、難度高但為社會帶來更大裨益的項目,將舊區的低效用街道、未盡用土地,以及老舊社區設施,納入全面的規劃藍圖,重整及重新規劃土地,並利用新規劃工具,以「一地多用」的概念,發展土地的發展潛力,改善舊區整體環境。

為了更清晰表達「規劃主導」,加深公眾對新規劃策略的理解,市建局在《2020-21年報》的封面內頁採用3D「紙雕」立體書形式展示一個地區如何透過規劃,結合重建、樓宇復修、保育及活化工作,理順土地用途、提升連接性、延長樓宇壽命、開拓公共空間,及為歷史建築注入新生命及活力,將市區更新策略及願景,透過新手法展現。

立體展示中環街市工作成果

完成保育活化的中環街市,亦是市建局其中一項重要的工作成果。在30年代興建的中環街市,不論在建築物的用料、實用設計風格及市集的營運管理模式等方面,在當年皆充份體現「創新」的思維和應用。

為秉承這種「創新」理念,在保育中環街市時,市建局將它設計成一座服務大眾的實用性建築物,保留市民集體感情和回憶,同時透過活化,靈活運用空間舉辦多元化的藝術、文化和創意社區活動,積極應用新科技,為街市大樓增添色彩和活力。

為了讓公眾更能了解中環街市的工作成果,市建局在年報的內頁,附上一個可從書中拆出的紙雕模型,作為一個可豎立的擺設,透過具趣味性的設計,展示中環街市的保育活化特色和設計,並讓公眾更了解市建局的工作。

創新AR體驗 動態呈現未來城市願景

為應付日益繁重及複雜的市區更新工作,市建局必須應用一套具備處理龐大及複雜規劃數據資料的資訊系統,提升工作效率和效益。市建局已開發一套「市區更新資訊系統」,以整合土地用途、發展密度、基建設施等資料,更準確地分析不同的發展參數,有助制定更全面、切合社會可持續發展需要的市區更新方案,加快市區更新的步伐,將不可能變成可能。

配合市建局加強使用創新科技的工作模式,市建局在剛發表的年報利用「擴增實境」(AR)技術,將未來城市願景透過畫面動態呈現。公眾利用手機掃瞄封面上的二維碼,對準封面圖案,屏幕便會播放一段影片,帶出涵蓋重建、復修、保育和活化的融合市區更新策略,為香港締造宜居易行社區,為市民創造更美好的都市生活。

▲ 市建局《2021-22年報》封面透過「擴增實境」(AR)畫面,動態呈現未來城市願景。

(資料由市區重建局提供)