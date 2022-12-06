科技發達，只需一部智能手機，已經能夠處理日常各類衣食住行事務，買保險當然也不例外。根據蘇黎世最新銷售數據顯示，今年九月網上直接銷售渠道的一般保險新造保單數目與去年同期相比增近一倍，反映消費者對於網上投保的需求非常龐大。數碼投保是新趨勢，於是在產品設計方面，除了要簡單易明，更加需要有個人化的元素。蘇黎世和花旗銀行為滿足新時代的消費習慣，特別聯乘推廣蘇黎世「自主生活」保險計劃（下稱「『自主生活』保險計劃」）， 鼓勵Citi Mobile® App客戶把握手機投保的便利，享受保險自助服務的優點。

新冠肺炎疫情加速了不少行業的數碼轉型步伐，蘇黎世在未來日子將更加積極開發數碼投保市場。蘇黎世與花旗銀行是次合作推廣「自主生活」保險計劃，充分運用各自在行業的領導地位和優勢，為更多Citi Mobile® App客戶帶來優質的保險產品，同時說明今時今日投保流程簡便，不再局限於傳統投保渠道。

用app購買，保費低至每月25港元，享受多達五類自選保障



現凡透過Citi Mobile® App購買「自主生活」保險計劃，簡單數個按鈕，即可按自己需要，自訂產品個人化選項及完成付款指令，即時簽發保單文件，減省繁複的投保程序，讓投保人把精力和時間花在其他更有意義的地方。

投保人可自由選擇一項或多至五項自選保障：運動、門診醫療、手提電話、全球個人財物（升級）及租金收入保障，迎合個人需求。客戶選擇上述任何一項自選保障後，將額外獲得全球個人財物（基本）保障，每月保費低至25港元。投保人可因應生活需要或生活方式轉變，每年組合多達5種不同的保障，以及每年於續保時轉換自選保障，使投保人可時刻安心享受多姿多彩的生活。由即日起至2023年3月31日，成功以Citi Mobile® App投保蘇黎世「自主生活」保險計劃，即可享首個保單年度6個月保費豁免。

香港人向來講求效率，同時愈來愈注重健康，於是蘇黎世設計以下5項自選保障，以滿足香港人生活所需：

一、運動保障——專為運動愛好者而設的保障，為因參與休閑運動活動而意外造成骨折、韌帶撕裂或肌腱斷裂或更嚴重創傷¹提供30,000港元起的賠償，讓客戶專注康復；

二、門診醫療保障——客戶可無憂地獲得指定網絡醫生提供的醫療保健服務，包括普通

科、專科²及中醫。在網絡醫生診所出示有效電子醫療卡，每次普通科及中醫診症只需自負50港元，無需額外辦理索償手續即可就醫，更能隨時隨地³獲得由網絡醫生提供的優質又方便的視像診症服務；

三、手提電話保障——手提電話已成日常生活不可或缺的必需品，偏偏電話意外損壞或故障經常發生，屏幕爆裂更是常見意外，當中所帶來的不便及困擾不言而喻。客戶可選擇為手提電話加購保障，以實報實銷的形式補貼高達3,000港元維修費用；

四、全球個人財物保障（升級）⁴——每個人均有珍而重之的貴重財物，升級版本為個人財物⁵如首飾或手袋提供每件5,000港元、最高20,000港元的額外保障，客戶無論身處全球何地，都可減輕因意外損壞、偷竊和盜竊而造成的財物損失；

五、租金收入保障——身為業主，自然最擔心遇上租霸欠交租金，有了租金收入保障，如租客未有按照租賃協議支付租金，可獲得每月最高30,000港元、最多六個月的租金損失賠償。

¹ 有關運動保障為(a) 意外死亡或永久傷殘 (b) 心臟驟停或昏迷及(c) 骨折、韌帶撕裂或肌腱斷裂的最高賠償額，請參閱保單文件。

² 於獲得專科醫療服務（皮膚科、婦科、眼科、骨科、耳鼻喉科、兒科除外）之前必須獲得列於「網絡醫生目錄」指定的普通科醫生的書面轉介。

³ 受保人可於網絡醫生目錄所列的指定診所接受由網絡醫生所提供醫療必需的醫療治療及服務，並受網絡醫生診所的開放時間所限。

⁴ 如預設的全球個人財物保障（基本）及全球個人財物保障 （升級）在保單內同時有效，每保單年度之最高賠償額將提升至合共23,000港元，而每件的最高賠償額將統一合併為5,000 港元。在蘇黎世「自主生活」保險計劃的保險期內， 每件個人物品的損失不會賠償多於一項保障。

⁵ 不包括任何手提電話、智能手提電話、平板電腦或筆記本電腦。

蘇黎世保險有限公司（於瑞士註冊成立之有限公司）為蘇黎世「自主生活」保險計劃之承保人，全面負責一切批核、保障及賠償事宜。以上内容僅供參考之用，並不構成保險合約的一部分，有關此保險計劃的內容、細則及不承保事項，將詳細列於保單之內，如有任何差異，均以保單內之條款細則為準。如中文譯本與英文有任何歧異，均以英文本為準。蘇黎世保險有限公司保留對此保險計劃的最終批核及決定權。

花旗銀行（香港）有限公司已於保險業監管局登記為持牌保險代理機構，並獲蘇黎世保險有限公司（「保險公司」）委任為持牌保險代理人。

（特約）