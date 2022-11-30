景林商場單車遊玩樂園

位於將軍澳的景林商場由即日至12月期間，搖身一變成為適合一家大細的單車遊玩樂園，舉辦一系列特備單車主題活動，包括單車主題市集、單車電競E-ride挑戰等，當中單車騎行尋寶的參加者，會獲發一張地圖，並須

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