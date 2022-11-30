上回談到髂脛束綜合症的實質病理病位及診斷方法的新見解。今回談談其診斷歸因、不同階段的治療目標及重回跑步比賽的指標條件。

髂脛束綜合症發病，一直被認為與下肢長短腳或高低足弓等結構因素有關，但近年的統計報告指其中並無因果的直接關係。研究結果顯示發病與否，首要條件與運動總量及劇烈程度有關，例如訓練總步數太高量或運動量突然大增，超出相關軟組織負荷而致傷。其次，則因為個人跑姿因素而加劇膝部負荷。較理想歸因分析應參考跑者跑姿，讓其在跑步機上按短、中及長距離跑步，並從不同角度拍攝，分析步姿如腳掌着力形態、髖及胯運動狀況。曾有研究結論指出跑姿與髂脛束綜合症發病間關係，發現過長步距、過窄左右足掌間距，或髖臀傾斜，甚至交叉跑姿步態，皆有較高機會引致發病。

當然，運動創傷的康復指標常要參考疼痛程度變化，但若單純以此為復跑步依據，則容易再度復發，墮入好些又不好些的疼痛惡性循環。但這又是否意味即使仍疼痛，就要絕對休息並遠離運動？原來患者應暫停跑步，但應盡早作不同類型髖膝肌力及功能訓練，而不是一刀切停止運動。

其臨床康復可大致分為3個階段：首階段讓患處局部休息，並作休息、冰敷、包紥或貼布，及抬高傷肢處理，若腫痛大為減少，則可進展下一階段；第二階段應盡早讓髂脛束承受恰當運動負荷，例如大腿拉筋，或髖外展等長收縮或更甚的練力帶運動；同時，亦可作跑步機上斜步行或緩步跑訓練，以促進患處修復及保持高效心肺功能。第三階段訓練下肢的整體功能及促進患處彈性結構恢復，並以回復正常跑步為目的，運動例如單腿彈跳、左右來回競跑，以及下斜跑步練習等。

回復競跑能以下斜跑步為重要指標，同時，亦要明白超高量總步數、太急促地加大運動量，步履太長或太窄等跑姿為誘病因素。康復期應嚴格暫停跑步，盡早恢復肌力鍛練，才能真正打破髂脛束綜合症的惡性循環。（二之二）

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