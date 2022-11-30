紡織業發揮力量 貢獻國家綠色轉型

中共二十大上月順利閉幕，取得非常豐碩的成果。二十大報告清晰地謀劃和描繪國家未來發展的藍圖，極具全面和前瞻性，國家主席習近平在報告中明確指出，國家要加快發展綠色轉型，包括發展綠色產業、宣導綠色消費，推動形成綠色生產及生活方式，促進人與自然和諧共生，充分反映國家對於綠色和可持續發展的高度重視。

紡織業綠色發展 形成剛性要求

事實上，國家「十四五」規劃綱要亦有涵蓋綠色和可持續發展的篇章，當中指出我國要促進經濟、社會發展全面綠色轉型。以紡織及製衣業為例，根據中國紡織工業聯合會於去年發布的《紡織行業「十四五」發展綱要》，為行業謀劃具體的行動指南，指出我國紡織行業要進一步推進「科技、時尚、綠色」高質量發展，推動社會責任建設與可持續發展。由此可見，國家對紡織業綠色發展形成剛性要求。

本港紡織、製衣和時裝業一直是推動綠色產業轉型的重要陣地，業界過去積極推動創新科技結合綠色理念，廣泛應用在行業的設計、研發、生產和品牌推廣等不同層面。

香港紡織及成衣研發中心（Hong Kong Research Institute of Textiles and Apparel，HKRITA）正是行業推動綠色產業轉型的佼佼者。

HKRITA是由創新科技署撥款、理工大學承辦，是時裝及紡織業研究、發展及技術轉移的中樞，他們大量的研發項目，結合了綠色理念和創新科技，並且屢獲國際殊榮，為業界帶來為數不少成功轉化落地、廣泛推出市場的技術和紡織產品。

創科＋綠色理念 港項目國際稱譽

以G2G舊衣新裳循環系統為例，這項研發取得日內瓦國際發明展金獎等多個國際獎項。G2G系統透過舊衣分解、消毒、切碎等工序，再以3D編織技術，再造出全新設計的衣裳，目前系統已成功轉化落地和商品化，更得到國際時裝品牌青睞。

除此以外，由HKRITA研發的再生皮革技術、無水紡織品處理系統、利用水熱處理系統（Green Machine）分離和回收廢舊混紡滌棉等研發項目，都是推動行業結合綠色發展和創新科技的模範例子。

我相信，循環經濟、零廢物時尚產品等理念，將會成為不同產業的發展趨勢。我和業界都期望，特區政府以不同政策措施，進一步鼓勵不同行業實踐綠色理念，例如向創新科技署轄下的5所研發中心增撥資源，以增加研發中心有關綠色相關的研發總量和規模，並進一步鼓勵有關研發項目轉化落地和商品化，以至增加在市場廣泛應用的比率。

鼓勵跨行業合作 促研發成果落地

我亦展望特區政府繼續鼓勵綠色技術和產業進行跨行業、跨領域合作，以紡織業為例，一些可穿戴電子技術及智能技術的紡織產品，可應用至不少層面和領域，例如運動科學、醫療、以至航空、航天等範疇，促進智能紡織研發成果落地。

正如習近平主席在二十大報告中指出，尊重自然、順應自然、保護自然，是全面建設社會主義現代化國家的內在要求。我深信，不同行業透過發揮其獨特優勢和影響力，協同推進和投入綠色轉型發展，既可提升行業於國際間的競爭力，更可為社會帶來更大裨益，推進美麗中國建設，貢獻國家加快推動綠色轉型。

▲ 二十大報告明確指出，國家要加快發展綠色轉型，充分反映國家對於綠色和可持續發展的高度重視。（新華社資料圖片）