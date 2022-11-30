法國再傳喜訊 賓施馬世盃夢重燃

今晚D組最後一輪兩場賽事，其中衞冕冠軍的法國，中鋒賓施馬傷勢復原狀況良好，或有望歸隊。法國首兩場全勝已穩奪出綫資格，今場個別位置或作出輪換，然而面對牌面較弱的突尼西亞，仍被看高一綫。

今戰突尼西亞 已出綫或輪換

大熱之一法國有驚無險連贏兩場，實力予人深不見底之感。上場眼見將被丹麥迫和之際，基利安麥巴比挺身而出，完場前為球隊奠勝。該名上屆捧盃的一大功臣，今屆表現更趨成熟，目前已入3球，勢成突尼西亞的心腹大患。

法國中鋒賓施馬早前因大腿肌肉受傷，在顧全大局下選擇退隊，而此子最近上傳了使用健身器材的相片，傷勢似已無大礙。有報道指法國主帥迪甘斯在賓施馬受傷後，並沒有找替補球員，故此根據國際足協規例，只要迪甘斯同意，賓施馬就能重返法國大軍比賽。

倘賓施馬能夠及時歸隊，配合麥巴比、基沙文及奧士文尼迪比利等鋒將，令本身強橫的法國鋒綫在輪換上有更多選擇。

至於兩場僅得1分的突尼西亞，今場必須贏法國才有機會出綫。惟球隊攻力疲弱，頭兩場均未能取得入球，在「焗攻」的情況下防綫或暴露更多空位，更有利於法國多名快馬的發揮。

同組另一場由澳洲對丹麥，澳洲暫得3分，只要賽和以及法國無落敗的情況下便能晉級，形勢上處於主動。暫得1分的丹麥許勝不許和，今仗能否全取3分，中場大腦基斯甸艾歷臣的表現舉足輕重。

作者：劉子瑜

責任編輯：黃懌勤