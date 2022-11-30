世界盃C組第三輪賽事，波蘭及阿根廷周四（12月1日）凌晨3時直接交鋒，阿根廷要出綫的話，贏「波」可說是唯一出路。上輪均淨吞兩蛋的沙特阿拉伯及墨西哥仍有出綫機會，其賽果亦將左右阿根廷的命運。

阿根廷除了要爭取出綫，更希望以首名晉級16強，藉此避開很大機會成為D組首名的法國（見另文──「法國再傳喜訊 賓施馬世盃夢重燃」）。

「我們的世盃正式開始！」這是美斯上場擊敗墨西哥賽後訪問的一句話。阿根廷對墨西哥2比0取勝，美斯於64分鐘先開紀錄，87分鐘再橫傳安素費南迪斯鎖定勝局，就連領隊史卡朗尼及美斯兒時偶像、現為球隊助教艾馬也不禁落淚。史卡朗尼承認，球隊首仗落敗後背負着巨大壓力，看到球員表現感到自豪，並大讚美斯主宰球賽。美斯則指球隊不能放鬆，要視每一場為決賽般看待。

「羅拔仔」世盃首球 夢想成真

波蘭上場憑施連斯基及利雲杜夫斯基的入球，加上門將施捷斯尼救出對手12碼力保不失，終以2比0擊敗沙特阿拉伯。其中利雲杜夫斯基更攻入首個世界盃入球，慶祝時情緒激動眼泛淚光。他表示兒時夢想終於成真，同時稱球隊為結果付出最大努力。「羅拔仔」亦憑這個入球，追平巴西名宿比利77個國際賽入球紀錄。

賽前波蘭以4分排C組榜首，3分的阿根廷則憑較佳得失球位居次席。基本上阿根廷只有勝出才可穩奪出綫資格，倘和局將視乎沙特對墨西哥賽果，沙特贏波或墨西哥以4球或以上差距勝出的話，阿根廷將跌落第3無緣晉級，輸波則直接宣布「畢業」。

沙特鬥志激昂 墨軍攻力欠銳

阿根廷有望沿用上場陣容迎戰，當中後備建功的安素費南迪斯，其入球盡顯功架，這名賓菲加中場被指踢法與名將華朗相似，倘比賽陷入膠着，其傳送及組織力有望為球隊打破僵局。

相比之下，波蘭壓力較小，只需和局便可鎖定出綫資格，預料戰術以穩守為先，利雲度夫斯基將於前場靜候機會，故阿根廷需保持耐性，以免心急招惡果。

另邊廂，手執3分的沙特阿拉伯將決戰僅得1分的墨西哥，早前有指沙特球員獲王儲獎賞勞斯萊斯，領隊蘭納主動闢謠，稱現非談獎勵的時候，應留待完成小組賽後才值得慶祝。墨西哥至今仍顆粒無收，前綫靠夏榮羅辛奴孤掌難鳴，單憑奧祖亞守住大門恐只能求和。較早前蘭納於對阿根廷賽事半場休息的激情訓話於網上廣傳，就看這名法籍領隊能否繼續提升球隊士氣，帶領沙特自1994年美國世界盃後再度躋身16強。

作者、責任編輯：黃懌勤

▲ 阿根廷──美斯（法新社圖片）

▲ 波蘭──利雲度夫斯基（路透社圖片）