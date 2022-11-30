港人對數碼銀行信心增 61%願提供私隱數據

環球科技和管理顧問公司Capco發表亞太區「未來銀行」系列調查報告，指出在過去兩年，本港銀行用戶對數碼銀行信心大增，61%受訪者願意提供私隱數據，以獲得個人化產品及服務。

Capco向707名香港人進行

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