港人對數碼銀行信心增 61%願提供私隱數據 行政人員版 2022/11/30 分享： 分享： 環球科技和管理顧問公司Capco發表亞太區「未來銀行」系列調查報告，指出在過去兩年，本港銀行用戶對數碼銀行信心大增，61%受訪者願意提供私隱數據，以獲得個人化產品及服務。 Capco向707名香港人進行 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 歐盟擬准飛機航班 安裝5G「微微基站」 今日 歐盟擬准飛機航班 安裝5G「微微基站」 瑞典夥科研機構 嚴打高科技汽車罪案 2022/11/29 瑞典夥科研機構 嚴打高科技汽車罪案 收購Twitter一個月 馬斯克：新用戶註冊破頂 2022/11/29 收購Twitter一個月 馬斯克：新用戶註冊破頂 NASA獵戶座太空船 通訊故障失聯47分鐘 2022/11/28 NASA獵戶座太空船 通訊故障失聯47分鐘 蘋果拒附送充電器 巴西扣逾百部iPhone 2022/11/28 蘋果拒附送充電器 巴西扣逾百部iPhone 科技行業 銀行 香港 服務 產品 數碼轉型 商業營銷 商業