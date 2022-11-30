歐盟擬准飛機航班 安裝5G「微微基站」

航空公司過往為了飛機安全，要求乘客關機或開啟飛行模式，但隨着科技進步，近年愈來愈多航空公司提供機上Wi-Fi予乘客上網。最近有消息指，歐盟內部正討論開放航空公司在飛機上安裝5G裝置，讓飛機在飛行途中，

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