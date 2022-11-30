歐盟擬准飛機航班 安裝5G「微微基站」 行政人員版 2022/11/30 分享： 分享： 航空公司過往為了飛機安全，要求乘客關機或開啟飛行模式，但隨着科技進步，近年愈來愈多航空公司提供機上Wi-Fi予乘客上網。最近有消息指，歐盟內部正討論開放航空公司在飛機上安裝5G裝置，讓飛機在飛行途中， ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 港人對數碼銀行信心增 61%願提供私隱數據 今日 港人對數碼銀行信心增 61%願提供私隱數據 瑞典夥科研機構 嚴打高科技汽車罪案 2022/11/29 瑞典夥科研機構 嚴打高科技汽車罪案 收購Twitter一個月 馬斯克：新用戶註冊破頂 2022/11/29 收購Twitter一個月 馬斯克：新用戶註冊破頂 NASA獵戶座太空船 通訊故障失聯47分鐘 2022/11/28 NASA獵戶座太空船 通訊故障失聯47分鐘 蘋果拒附送充電器 巴西扣逾百部iPhone 2022/11/28 蘋果拒附送充電器 巴西扣逾百部iPhone 商業 科技行業 5G 網絡通訊 歐盟 航空