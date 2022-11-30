閃爍40載 尖東聖誕燈飾啟動 參加攝影比賽贏豐富獎品

接近12月，聖誕氣氛愈來愈濃厚，黛安知道，由東尖沙咀地產發展商聯會主辦嘅「閃爍尖東耀香江」活動，多棟大廈外牆嘅燈飾喺噚日正式亮燈，適逢活動踏入40周年，佢哋特別舉辦咗「尖東燈飾40周年」攝影比賽，得獎者有機會贏得九龍香格里拉Lobby Lounge雙人下午茶共兩份、千禧新世界香港酒店The Lounge雙人下午茶套餐等豐富獎品㖭。

今年燈飾新設變色特效，令雪花不失現代感，尖沙咀中心和帝國中心更有4,000平方米嘅巨型LED幕牆，特設兩段主題動態影像，分別以「飄雪音樂盒」和「40周年經典重溫」做主題，一齊回顧歷來嘅經典燈飾；而麼地道沿路嘅3條天橋都布置咗聖誕燈飾，必定會成為打卡熱點。

為慶祝40周年而舉辦嘅2個組別攝影比賽：「當年今日@尖東」和「璀璨燈飾@尖東」，即日起至明年1月2日，只要將歷年曾經影過嘅尖東燈飾相或今年影嘅尖東燈飾相，上載至個人fb或ig帳戶，再hashtag #tstepda40th、#tstelighting40th、#tste2022或#尖東燈飾40年，就可以參加喇。

本文轉載自《晴報》

▲ 「閃爍尖東耀香江」由東尖沙咀地產發展商聯會主辦