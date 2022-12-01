中醫藥業走向標準及現代化　專屬行業團隊訂制數碼金融方案

▲ 中銀香港和培力農本方合作無間。圖為中銀香港工商金融部副總經理王浩煇（左）、培力農本方主席陳宇齡。

服用傳統中藥需要執藥、煎煮，需時甚久，但隨科技發展，中藥配方製作得以改良後，近年較多中醫採用濃縮中藥配方顆粒，只要加熱水攪拌即可服用，省時便利。中藥配方顆粒讓中藥以標準及現代化的方式走到大眾面前，培力農本方正是香港濃縮中藥配方顆粒市佔率最高的品牌，有20多年顆粒沖劑生產經驗，除拓展連鎖中醫門診及電商業務外，更積極進軍內地。支持培力農本方一直穩步發展，離不開中銀香港專業的行業團隊為其度身訂造的服務。

持續研發 獲多國標準認證



萬事起頭難，培力農本方主席陳宇齡憶述最初開始生產濃縮中藥配方顆粒時，面對不少的研發困難：「中藥的藥方需要多種藥材配合，我們花了3年多的時間研發，才累積到300多種常用中藥，提供給中醫使用。現時能提供500多種常用中藥，及200多種複方中藥（經典藥方），而要管理逾700種產品的原材料採購、生產及質量管理，並不容易。」

培力農本方做了很多的研究，為中醫提供數據，證明顆粒製作無損中藥材的藥效，甚至比傳統中藥更容易保證質量。「我們為了供應鏈的穩定性及產品質量，除了在內地收購農地自家種植藥材，更自設國際現代化中藥生產及研究基地，對藥材進行嚴格的化驗及品質監控。」培力農本方獲中國合格評定國家認可委員會（CNAS）按ISO 17025標準認證，標誌着培力農本方的安全檢測報告，獲全球超過70多個國家認可。現時，培力農本方佔香港顆粒中藥市場佔有率約83.5%，服務的客戶包括醫院、中醫診所、非牟利機構及私人中醫診所。

▲ 中銀香港了解中醫藥行業需要，為培力農本方訂制合適的金融方案。

要持續支持研究及創新，需要有充足的資金營運，陳宇齡續指：「我們在香港扎根，廠房在內地和外國，資金調動頻密，很幸運我們的合作夥伴中銀香港，其專業的行業團隊，為我們量身訂造適合中醫藥業的金融方案，在貿易融資、資金池等方面提供了很大的幫助。」中銀香港工商金融部副總經理王浩煇也表示，中銀香港很重視各行各業的發展，所以成立不同行業團隊，為客戶度身訂造合適的理財服務。

▲ 培力農本方除了生產濃縮中藥配方顆粒外，也開設現代化的中醫診所。

便捷門診體驗 BoC Bill簡化收付款過程

為了將現代化中藥進一步融入生活，培力農本方在購物商場、交通便捷的店舖開設農本方中醫診所。陳宇齡稱：「農本方的顧客年齡群組較其他中醫診所有年輕化的趨勢，對診所電子化、現代化的要求亦逐漸增加，所以集團不斷優化診症系統、配藥系統及收付款方式等，務求更方便客戶。」

培力農本坊的中醫診所採用了一站式電子配藥及收款系統、雲端數據管理以及線上診療服務，以實踐集團推動中醫現代化營運的目標。王浩煇補充：「BoC Bill綜合收款服務迎合了近期的電子支付熱潮，一部終端機可以收取多種支付模式，如二維碼、信用卡、電子消費券、轉數快等。」BoC Bill更提供報表，方便對賬及掌握店舖營運情況。

▲ BoC Bill可以支援多種付款方式，迎合電子支付熱潮。

電商拓內地市場 行業團隊量身訂造服務方案

粵港澳大灣區的消費、生活習慣和香港很相似，人口較多，有很大的發展機遇。培力農本方更加積極進軍內地市場，陳宇齡表示，中成藥及保健品在內地註冊上架售賣，需要一系列的臨床研究，亦要符合內地規管，涉及不少的時間和成本。但現時，可以經跨境電商銷售將香港產品引入內地，此外農本坊也計劃在大灣區開設私營連鎖式診所，將中醫現代化的新氣象帶到內地。

「我們提供資金池，方便企業調配資金外，網上銀行也提供遙距控制滙款轉賬、離岸跨境發薪等功能，能夠方便客戶需要。」王浩煇續建議，中銀香港推出全新一站式企業資訊平台「中銀商聚」，為客戶提供不同企業資訊，包括大灣區及東南亞市場資訊、跨境業務商機、市場分析報告等，助客戶捕捉不同的發展機遇。

如欲了解更多支援企業的資訊，請瀏覽：www.bochk.com/tc/smeinone.html

（特約）