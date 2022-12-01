飛機小故障需延誤四個多小時才能起飛，而醫生我最擅長是用胃來解決問題，請教司機大哥：「機場附近有甚麼好東西吃？」

馬拉加（Malaga）是西班牙第六大城市，人口不足六十萬，馬德里（Madrid）和巴塞隆拿（Barcelona）是著名旅遊目的地，較刁鑽可能會去塞維亞（Sevilla）和格拉納達（Granada）。惟有高球愛好者才會以這終年陽光普照的南部城市作目的地，省內有六十多個高爾夫球場，其中不少是世界級水平。但說到機場便有點落後，附近也沒有甚麼好地方。

司機大哥猶豫地說：「若不介意，附近有拉麵小食店。」醫生食指大動，雖不是日本拉麵，中式牛肉拉麵也是至愛。地方比預期簡陋，十七八歲的中國小伙子咬着牙籤問：「吃甚麼？」最終牛肉拉麵在錫紙兜出現，賣相絕不討好，但拉麵粗幼不一，明顯是手打，湯底也不俗，惟牛肉就少得可憐。

好奇為何中式拉麵店會在此地出現？再請教司機，才得悉這是中國入口貨品批發區，數條街道全是中國招牌，由日常用品到電子產品應有盡有。據悉，中國去年向西班牙輸出逾三百六十億美元貨品，而在二○二○年歐盟二十七國與中國貨物貿易，在疫情中逆勢雙向增長，中國更首次取代美國成為歐盟最大交易伙伴。換句話說，歐洲人的日常生活跟中國產品息息相關。但奇怪的是，歐盟卻跟隨美國對中國極不友善，不斷打壓並在多方面視中國為敵人。一邊說你的不是，同時又要取你的好處。八國聯軍的日子已過去，中國早已是世界強國，相敬如賓才是外交之道。

向在海外無處不在、艱苦工作、努力向上的中國人致敬。

▲ 牛肉拉麵（專欄作家提供圖片）