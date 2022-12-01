荃灣信義工廈627號單位 一開即售叫價150萬

地址：荃灣白田壩街36至44號信義工業大廈6樓627號

面積：255平方呎

開價：150萬元

呎價：5,882元

賣點：單位間隔方正，有裝修，兼設有窗的獨立洗手間，並一開即售，不設收回。

拍賣行：忠誠物業拍賣行

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