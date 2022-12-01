荃灣信義工廈627號單位 一開即售叫價150萬 地產版 2022/12/01 分享： 分享： 地址：荃灣白田壩街36至44號信義工業大廈6樓627號 面積：255平方呎 開價：150萬元 呎價：5,882元 賣點：單位間隔方正，有裝修，兼設有窗的獨立洗手間，並一開即售，不設收回。 拍賣行：忠誠物業拍賣行 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 拍賣行情 最新專欄文章 更多 上環威勝商廈逾2000呎交吉戶 開價1998萬 今日 上環威勝商廈逾2000呎交吉戶 開價1998萬 石門京瑞廣場2期高層 交吉備裝修每呎叫價8784 今日 石門京瑞廣場2期高層 交吉備裝修每呎叫價8784 火炭 I Planet地下連閣樓 叫價123萬合初創者 2022/11/24 火炭 I Planet地下連閣樓 叫價123萬合初創者 黃竹坑W50銀主盤 每呎叫價10458元 2022/11/24 黃竹坑W50銀主盤 每呎叫價10458元 北角新時代廣場2樓舖 交吉叫價68萬 2022/11/17 北角新時代廣場2樓舖 交吉叫價68萬 荃灣