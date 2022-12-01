石門京瑞廣場2期高層 交吉備裝修每呎叫價8784 地產版 2022/12/01 分享： 分享： 地址：沙田石門安群街3號京瑞廣場2期27樓J室 面積：7,605平方呎 開價：6,680萬元 呎價：8,784元 賣點：單位已交吉，內籠備有齊全寫字樓裝修，會議室、茶水間等齊全，而物業鄰近港鐵石門站，交通便利 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 拍賣行情 最新專欄文章 更多 上環威勝商廈逾2000呎交吉戶 開價1998萬 今日 上環威勝商廈逾2000呎交吉戶 開價1998萬 荃灣信義工廈627號單位 一開即售叫價150萬 今日 荃灣信義工廈627號單位 一開即售叫價150萬 火炭 I Planet地下連閣樓 叫價123萬合初創者 2022/11/24 火炭 I Planet地下連閣樓 叫價123萬合初創者 黃竹坑W50銀主盤 每呎叫價10458元 2022/11/24 黃竹坑W50銀主盤 每呎叫價10458元 北角新時代廣場2樓舖 交吉叫價68萬 2022/11/17 北角新時代廣場2樓舖 交吉叫價68萬 沙田 石門