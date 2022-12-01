石門京瑞廣場2期高層 交吉備裝修每呎叫價8784

地址：沙田石門安群街3號京瑞廣場2期27樓J室

面積：7,605平方呎

開價：6,680萬元

呎價：8,784元

賣點：單位已交吉，內籠備有齊全寫字樓裝修，會議室、茶水間等齊全，而物業鄰近港鐵石門站，交通便利

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