上環威勝商廈逾2000呎交吉戶 開價1998萬

地址：上環干諾道西28號威勝商業大廈6樓1至5室

面積：2,325平方呎

開價：1,998萬元

呎價：8,594元

賣點：單位已交吉，物業前臨為信德港澳碼頭及港鐵站，另同場尚有該廈3層樓面單位拍賣，面積由

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