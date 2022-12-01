香港城市室樂團夥拍「牧童笛男」 舉行爆笑合家歡音樂會 副刊版 2022/12/01 分享： 分享： 要普及古典音樂，一點也不容易，不少樂團都努力為每次表演注入新意，希望年輕人以致小朋友對古典音樂不抗拒也不陌生。 最近在比利時YAMawards中，以原創音樂劇《野地之聲》贏得「觀眾票選獎」的香港城市室樂 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 太陽能小船淨化維港 探「塑」潔淨水域攝影展 2022/11/28 太陽能小船淨化維港 探「塑」潔淨水域攝影展 HAKU 最新秋冬時令嘗味菜單 2022/11/28 HAKU 最新秋冬時令嘗味菜單 中環高級意法菜A Lux 推出15道神秘手工意粉 2022/11/26 中環高級意法菜A Lux 推出15道神秘手工意粉 荃灣廣場Disney綠悠夢幻聖誕 8大迪士尼公主動物森系打卡位 2022/11/23 荃灣廣場Disney綠悠夢幻聖誕 8大迪士尼公主動物森系打卡位 世紀合照 Louis Vuitton 2022/11/23 世紀合照 Louis Vuitton 音樂會 德國 音樂 表演 比利時 匈牙利 布魯塞爾 布達佩斯 薩爾斯堡