香港城市室樂團夥拍「牧童笛男」 舉行爆笑合家歡音樂會

要普及古典音樂，一點也不容易，不少樂團都努力為每次表演注入新意，希望年輕人以致小朋友對古典音樂不抗拒也不陌生。

最近在比利時YAMawards中，以原創音樂劇《野地之聲》贏得「觀眾票選獎」的香港城市室樂

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