日本國際交流基金會「 日本人形展 」開幕

「人形NINGYO」自古以來在日本即為不可或缺的存在，日語意思為「人的外形」，除了在儀式中使用外，也逐步擴展成一種藝術形態。

是次展覽以「人形」為主題，將日本悠久歷史所培育出來的人形文化，區分為「節日人

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