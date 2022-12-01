  • 18°C
香港時間 : 20221201日 (週四) 02:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

日本國際交流基金會「 日本人形展 」開幕

副刊版 2022/12/01

分享：

分享：

「人形NINGYO」自古以來在日本即為不可或缺的存在，日語意思為「人的外形」，除了在儀式中使用外，也逐步擴展成一種藝術形態。

是次展覽以「人形」為主題，將日本悠久歷史所培育出來的人形文化，區分為「節日人

...

欄名 : News

最新專欄文章 更多

M+ 呈獻數碼藝術先驅 Beeple創作的《人類一號》
今日
M+ 呈獻數碼藝術先驅 Beeple創作的《人類一號》
Victorinox與PAF延續Virgil Abloh 理念
今日
Victorinox與PAF延續Virgil Abloh 理念
景林商場單車遊玩樂園
2022/11/30
景林商場單車遊玩樂園
apm玩轉未來聖誕城送禮
2022/11/29
apm玩轉未來聖誕城送禮
Haagen-Dazs全新圓碌碌迪士尼人物雪糕杯
2022/11/28
Haagen-Dazs全新圓碌碌迪士尼人物雪糕杯
日本 展覽 亞洲 博物館 元宇宙 視覺藝術 雕塑 M+ 3D

上一篇文章

M+ 呈獻數碼藝術先驅 Beeple創作的《人類一號》

下一篇文章

無處不在
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？