日本國際交流基金會「 日本人形展 」開幕 副刊版 2022/12/01 分享： 分享： 「人形NINGYO」自古以來在日本即為不可或缺的存在，日語意思為「人的外形」，除了在儀式中使用外，也逐步擴展成一種藝術形態。 是次展覽以「人形」為主題，將日本悠久歷史所培育出來的人形文化，區分為「節日人 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : News 最新專欄文章 更多 M+ 呈獻數碼藝術先驅 Beeple創作的《人類一號》 今日 M+ 呈獻數碼藝術先驅 Beeple創作的《人類一號》 Victorinox與PAF延續Virgil Abloh 理念 今日 Victorinox與PAF延續Virgil Abloh 理念 景林商場單車遊玩樂園 2022/11/30 景林商場單車遊玩樂園 apm玩轉未來聖誕城送禮 2022/11/29 apm玩轉未來聖誕城送禮 Haagen-Dazs全新圓碌碌迪士尼人物雪糕杯 2022/11/28 Haagen-Dazs全新圓碌碌迪士尼人物雪糕杯 日本 展覽 亞洲 博物館 元宇宙 視覺藝術 雕塑 M+ 3D