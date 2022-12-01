為何港島居民要捱更貴電費？

港燈為香港約20%人口提供電力，範圍包括香港島、鴨脷洲及南丫島，為何港燈服務下的居民和企業，要捱更貴的電費？今年1月兩電的價格差是5%，到明年1月加價後，港燈要收每度電197仙，而中電是每度電154.4仙，相差27.6%之多，意味位於港島的商戶和住宅要捱高出27.6%的電費。

經濟不景 市民企業怎負擔加價

在上周二（11月22日）的立法會環境事務委員會會議中，立法會議員就周年電費檢討事宜，與環境和生態局及兩電進行探討，明年1月起，與今年1月相比，港燈加價45.6%、中電加價19.8%，在現時的經濟環境下，市民大眾和企業如何負擔得起？

再者，比較兩間電力公司呈交的文件，中電的基本電費3年維持同一水準，為每度電93.7仙，港燈則指明年的基本電費要上調5.5仙（即5%）至114.5仙，筆者當時就問，為何港燈不像中電般將基本電費凍結在每度電109仙？為何港燈在考慮資本開支和營運成本影響後，要調整基本電費？中電的資本開支和營運成本就沒有增加嗎？

應更主動控成本 壓低燃料費

單看兩者的燃料調整費相差，更是達33%（港燈每度電要82.5仙，中電則每度電62仙）。對於中電及港燈電費加價差距，必定與發電燃料種類和來源地有關，根據兩電網站的資料，中電2020年發電燃料比例為：燃氣48%、核能36%、煤15%、可再生能源1%；而根據港燈截至去年12月的數據，其燃料組合中天然氣和燃煤各佔一半，煤的市場價格過去兩年增幅500%，可想而知兩電價差的主要原因。港燈是否有責任降低用煤比例？

至於天然氣來源方面，中電主要利用內地西氣東輸及海南崖城氣田，港燈則主要來自澳洲及卡塔爾，這是否反映港燈在燃料採購上應更主動控制成本？政府與兩電簽訂的《管制計劃協議》（《協議》），允許燃料調整費「實報實銷」，就代表基本上「任意加」？當局如何監督兩電在壓低燃料費方面的責任？從環境及生態局局長的發言可見，這也是政府希望看到的結果。《協議》有要求嗎？沒有的話，2017年新版本《協議》是怎樣談下來的？

一連串的問題，特首李家超及環境及生態局局長謝展寰請認真看看，切實排解民生憂難。特首說「以結果為目標」，這個是很多市民想看到的結果，是政府想看到的嗎？「辦法總比困難多，沒有最好，只有更好」是特首經常掛在口邊的金句，國家主席習近平的「七一講話」，亦勉勵香港要積極穩妥推進改革，破除利益固化藩籬，不少意見認為，特區政府有責任轉變思維，採取實際行動，將目前規管兩電的模式作合理調整。有甚麼辦法令全港市民所負擔的電價趨向均化？

自1964年以來，當局透過與兩電簽訂《協議》，規管本港電力市場，這種規管電力市場的安排已經運行近60年了，是否還行之有效？雖然現行的《協議》於2033年才到期，只要兩電主動響應社會的訴求，同意與特區政府修訂《協議》，就沒有不符合「契約精神」。

掌握投資者想法 促可持續發展

兩電現時都說，沒有從燃料費用「賺取利潤」，那不是應該如此的嗎？作為民生必需品的提供方，雖然是上市企業，他們更應千方百計將燃料費用壓到最低（包括大幅降低用煤發電的比例、大幅增加低價可替代再生能源比如天然氣和核電的比例、跨境電網擴容、積極尋求內地更多清潔能源供港、本地再生能源擴大利用等），這個策略難道兩電的投資者不支持嗎？

公用事業股的投資者，往往以具有比一般企業股投資者更佳的社會責任自詡，作為公用事業股的管理者，兩電的董事會和管理層更應明白現今時代投資者的想法，以保障可持續發展。

研跨境電網擴容 保低碳能源供應

中長期而言，《協議》既然沒有授予兩電任何專有權利在香港提供電力，亦不是專營權，特區政府應放開思路，請求廣東省和中央支持，就跨境電網擴容和跨境供電作進一步可行性研究，保障香港低碳清潔能源供應的多樣性、穩定性和一體化。

近期而言，特區政府則要想辦法對有需要的群體提供合理的電費補貼，也要加快為關鍵基礎設施的安全制定法律框架，真正確保能源安全、可靠、有效率及價格合理。由電力問題可見，香港的發展確實離不開國家的支持，融入國家發展大局是香港發展的未來。

▲ 由電力問題可見，香港的發展確實離不開國家的支持，融入國家發展大局是香港發展的未來。（資料圖片）