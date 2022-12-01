死亡E組周五（2日）凌晨3時上演大混戰，4隊同有出綫可能。其中上場斷送大好前程的日本，將面對「狂牛」西班牙的進擊。另只得1分的德國面對哥斯達黎加，即使勝出仍要看另一場賽果，才可確定出綫資格。

日本上場0比1不敵哥斯達黎加，賽後領隊森保一可謂由天堂跌落地獄，再度遭球迷狠批其戰術及排陣不當。森保一就此致歉之餘，更稱願為球員表現、排陣及戰術等負全責，希望外界不要苛責球員。

本田教路 三笘薰擔正剝「牙」

事實上，就連外媒也質疑森保一的部署，《ESPN》評論指，上場派出在德國的比賽中追成平手的堂安律任正選可以理解，卻不明白為何上田綺世及相馬勇紀會比三笘薰、南野拓實及淺野拓磨先上場。評論亦重點提及後備落場的三笘薰，認為場上只有他一人奮戰。這名效力白禮頓的中場球員，兩場後備入替均為對手帶來威脅，故外界期望此子擔正的呼聲甚高。就連名將本田圭佑都在Twitter教路，認為對西班牙正選應擺出3中堅，並由三笘薰任左翼，與淺野拓磨及久保建英攻堅。

另外，中場遠藤航於上場右膝受傷，倘這名史特加隊長無法趕及復出，料將由上仗未有出場的田中碧夥拍守田英正。上場倦勤的後衞冨安健洋則已跟隨大隊操練，有望於這場生死戰復出。

面對強敵西班牙，森保一表示希望能勝出及超越對手，但其排陣依然是一大關注點，很大可能會續貫徹其保守作風。

上場被德國迫和1比1的西班牙，由後備入替的莫拉達先開紀錄。這名馬體會前鋒直言，無論是正選還是後備都沒所謂，更稱他與隊友一樣是戰士。領隊安歷基則稱，對只能賽和德國感到失望，認為阿辛斯奧未能攻入「燕梳球」是賽事的轉捩點。

手執4分的西班牙今仗和局亦夠分出綫，毋須理會德國對哥斯達黎加的賽果。被問及對日本會否派強陣時，安歷基表示將全力求勝，並不會「睇定來踢」。他又指無論對手是誰都不重要，因為球隊正處最佳狀態。預料西班牙會先採取無鋒陣，加上巴塞隆拿3子加維、柏迪及費倫托利斯狀態大勇，全取3分可謂志在必得。

德軍奇兵富克洛 領隊也讚好

同時間德國將迎戰哥斯達黎加，日耳曼軍團只有取勝才可晉級。上場憑後備「正印9號」富克洛建功追和，領隊菲力克賽後大讚這名入球功臣，認為他在場上展示了決心。德國如要在比賽初段先拔頭籌，派出這名雲達不來梅前鋒擔正是其中一個選擇。

哥斯達黎加上場把握一次機會奠勝，比起首仗整體防守紀律性提升不少，令日本苦無機會。上場勝仗可為球隊打下強心針，倘今仗照辦煮碗，有可能令德國重蹈覆轍。惟攻力不足乃一大弱點，進攻重心祖爾甘保顯得有心無力，最大可能或只能摸和對手。值得一提的是，今場賽事將由法國女球證法拉柏執法，成為世盃首位女性主球證。

作者、責任編輯：黃懌勤

▲ 日本—三笘薰

▲ 西班牙—莫拉達