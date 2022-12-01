比利時老化士氣差 「克」敵無門

今晚F組進行最後一輪分組賽，其中克羅地亞對比利時的賽事，因「歐洲紅魔」傳出內訌而變得話題性十足。榜首的克羅地亞士氣較佳且形勢處於主動，可被看高半綫。

雖否認內訌 霸氣遠遜4年前

暫得3分的比利時近日接二連三出現負面消息，先是中場主將奇雲迪布尼早前接受訪問時指球隊年紀太老，其後被中堅隊友維頓漢疑似反諷其進攻表現欠佳；上場以0比2不敵摩洛哥後，更傳出迪布尼、維頓漢及隊長夏薩特3人在更衣室爆發衝突，需由中鋒盧卡古分隔開。

雖然夏薩特及門將泰拔高圖爾斯其後否認內訌傳聞，惟空穴來風，恐已對士氣造成一定打擊。

事實上，比利時場上表現確實欠缺4年前的霸氣，迪布尼未見太多其招牌式「手術刀式」傳送，夏薩特的威脅遠遜當年，球隊整體攻守亦未見突出。如情況未有改善，這場比賽確不容樂觀。

克羅地亞目前以4分排榜首，這場只要賽和亦足以出綫，形勢較佳。球隊上場以4比1反勝加拿大，士氣與比利時相比可謂此消彼長。除了中場大腦莫迪歷外，比列錫的左路側擊，以及尼高拉華錫的後上入楔等亦是進攻泉源。

同組另一場加拿大對摩洛哥，暫有4分的摩洛哥面對牌面較遜的加拿大，勢採取主動，翼鋒薛耶治等將成搶分關鍵。而加拿大已篤定出局，期望放鬆心情下有更好發揮，力求避免成為繼卡塔爾之後，第二支零分出局的球隊。

作者：劉子瑜

責任編輯：黃懌勤

▲ 比利時—迪布尼