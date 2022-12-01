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世盃相關釣魚電郵增 專家教3大網安防騙

行政人員版 2022/12/01

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世界盃2022開鑼至今，吸引不少球迷投入賽事，惟網絡安全解決方案供應商Check Point發現，有大量與賽事相關的網絡釣魚攻擊出現，提醒公眾要時刻保持警惕。

Check Point表示，最近不少網絡攻

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欄名 : 科技新知

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