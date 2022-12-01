新華社報道，前中共總書記、國家主席、中央軍委主席江澤民昨日中午在上海逝世，享年96歲。即日起，在北京天安門等多處下半旗致哀。治喪委員會成員包括國家主席習近平及多名前任國家領導人等。習近平表示，沉痛悼念

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