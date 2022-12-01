江澤民病逝 習：化悲痛為力量 中央讚揚 領導開創全面改革開放新局 中國版 2022/12/01 分享： 分享： 新華社報道，前中共總書記、國家主席、中央軍委主席江澤民昨日中午在上海逝世，享年96歲。即日起，在北京天安門等多處下半旗致哀。治喪委員會成員包括國家主席習近平及多名前任國家領導人等。習近平表示，沉痛悼念 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 相關文章 江推動中國入世 經濟改革走向小康 今日 江推動中國入世 經濟改革走向小康 個人風格強烈 懂多種外語愛唱歌 今日 個人風格強烈 懂多種外語愛唱歌 「香港明天更好」 江澤民親題字贈港回歸 今日 「香港明天更好」 江澤民親題字贈港回歸 你可能感興趣 江推動中國入世 經濟改革走向小康 今日 01:00 江推動中國入世 經濟改革走向小康 個人風格強烈 懂多種外語愛唱歌 今日 01:00 個人風格強烈 懂多種外語愛唱歌 「香港明天更好」 江澤民親題字贈港回歸 今日 01:00 「香港明天更好」 江澤民親題字贈港回歸 習近平 江澤民 退休