Stella McCartney 奈良美智大師出擊 副刊版 2022/12/02 分享： 分享： 去年2月，當疫情還籠罩全球的時候，在沒有太多的宣傳下，有一個時裝系列推出後短短數日便火速售罄，有這能耐，還不是因為英國時裝設計師Stella McCartney竟然找來國際著名藝術家奈良美智（ ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : Fashion 最新專欄文章 更多 Save The Duck 護生羽絨 今日 Save The Duck 護生羽絨 Maison Francis Kurkdjian 成家立室 2022/11/25 Maison Francis Kurkdjian 成家立室 FENDI 法式麵包大觀園 2022/11/25 FENDI 法式麵包大觀園 Ralph Lauren 粉紅小馬抗癌22年 2022/11/18 Ralph Lauren 粉紅小馬抗癌22年 45R 不一樣的日式山系 2022/11/18 45R 不一樣的日式山系 時裝服飾 時裝服飾種類 視覺藝術 藝術類別 手袋 消費資訊 消費種類