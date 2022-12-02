Save The Duck 護生羽絨

天寒地凍，但當你穿上羽絨大衣的時候，你有沒有想過你其實是沾滿血腥的幫凶？

據PETA（亞洲善待動物組識）剛發表的報告指出，他們的成員秘密地走訪了越南多間羽絨供應商，其中一間名為Vina Prauden，

...

訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！

計劃詳情 登入