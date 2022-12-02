  • 15°C
香港時間 : 20221202日 (週五) 01:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

五星級酒店大廚主理空中餐桌 豪華私人飛機初體驗

副刊版 2022/12/02

分享：

分享：

近幾個月港人終於有得飛，重拾到外地旅遊的樂趣，以往乘搭飛機已見慣見熟，相隔兩年多後變得新奇。難得可以重飛，何不試試乘坐豪華私人飛機VistaJet，感受如《璀璨帝國》般的奢華氣派，更能在高空享受一頓由

...

欄名 : Travel

最新專欄文章 更多

星野九州新溫泉旅館登場 「界 由布院」賞梯田四時風光
2022/11/11
星野九州新溫泉旅館登場 「界 由布院」賞梯田四時風光
卡塔爾世界盃即將開鑼 奢華私人海灘度假村登場
2022/10/28
卡塔爾世界盃即將開鑼 奢華私人海灘度假村登場
日本長崎最美離島豪華酒店 歎露天風呂賞熔岩海岸綫
2022/10/21
日本長崎最美離島豪華酒店 歎露天風呂賞熔岩海岸綫
東南亞短綫遊老撾瀑布環抱暢泳 布吉秋日養生
2022/10/14
東南亞短綫遊老撾瀑布環抱暢泳 布吉秋日養生
澳洲維多利亞州豪華農舍 特色鄉郊旅宿體驗
2022/09/16
澳洲維多利亞州豪華農舍 特色鄉郊旅宿體驗
美食 餐飲 機場 運輸 米芝蓮 廚師 香港國際機場 龐巴迪 旅遊資訊

上一篇文章

Save The Duck 護生羽絨

下一篇文章

大洋郵輪免小費優惠兼送岸上活動
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？