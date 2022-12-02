五星級酒店大廚主理空中餐桌 豪華私人飛機初體驗

近幾個月港人終於有得飛，重拾到外地旅遊的樂趣，以往乘搭飛機已見慣見熟，相隔兩年多後變得新奇。難得可以重飛，何不試試乘坐豪華私人飛機VistaJet，感受如《璀璨帝國》般的奢華氣派，更能在高空享受一頓由

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