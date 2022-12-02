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大洋郵輪免小費優惠兼送岸上活動

副刊版 2022/12/02

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大洋郵輪現特別推出令人期待的優惠，適用於2023及2024年間共64趟航程。於即日起至12月14日期間成功預訂指定航程，即可享免小費優惠（價值高達500美元），目的地涵蓋地中海、北歐、亞洲、非洲及南美

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