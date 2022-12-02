加強複雜機芯陣容 Patek Philippe加推首枚左撇單按計時秒錶

錶王Patek Philippe（百達翡麗）能在錶界所向披靡，除了因為約183年歷史和擁有多項專利的製錶工藝，還有為錶作點石成金的能力，看看其王牌作Nautilus家族的一舉一動，都是市場熱切關注點。

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