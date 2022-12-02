加強複雜機芯陣容 Patek Philippe加推首枚左撇單按計時秒錶 副刊版 2022/12/02 分享： 分享： 錶王Patek Philippe（百達翡麗）能在錶界所向披靡，除了因為約183年歷史和擁有多項專利的製錶工藝，還有為錶作點石成金的能力，看看其王牌作Nautilus家族的一舉一動，都是市場熱切關注點。 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : Watch 最新專欄文章 更多 2022錶界奧斯卡 GPHG結果出爐 2022/11/25 2022錶界奧斯卡 GPHG結果出爐 Bell & Ross首枚自製機芯 2022/11/22 Bell & Ross首枚自製機芯 英公布秋季預算案 削支出增稅收填補缺口 2022/11/19 英公布秋季預算案 削支出增稅收填補缺口 世界盃指定 法國隊加持HUBLOT智能腕錶 即時緊貼賽果 2022/11/18 世界盃指定 法國隊加持HUBLOT智能腕錶 即時緊貼賽果 高手一一過招 GIORGIO ARMANI X Parmigiani 2022/11/11 高手一一過招 GIORGIO ARMANI X Parmigiani 成交 運動 鐘錶 拍賣 專利 鐘錶 瑞士法郎 美元