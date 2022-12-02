築動你想像 恒基多媒體比賽發揮創意 副刊版 2022/12/02 分享： 分享： 由恒基地產舉辦的「築動你想像」多媒體創作大賽，鼓勵大眾以港九新界的城市面貌為靈感，發揮想像力，透過數碼藝術作品呈現對社區、未來城市及生活方式的期許。 比賽設有公開組及學生組，參加者可以恒基地產歷年發展的 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 香港城市室樂團夥拍「牧童笛男」 舉行爆笑合家歡音樂會 2022/12/01 香港城市室樂團夥拍「牧童笛男」 舉行爆笑合家歡音樂會 太陽能小船淨化維港 探「塑」潔淨水域攝影展 2022/11/28 太陽能小船淨化維港 探「塑」潔淨水域攝影展 HAKU 最新秋冬時令嘗味菜單 2022/11/28 HAKU 最新秋冬時令嘗味菜單 中環高級意法菜A Lux 推出15道神秘手工意粉 2022/11/26 中環高級意法菜A Lux 推出15道神秘手工意粉 荃灣廣場Disney綠悠夢幻聖誕 8大迪士尼公主動物森系打卡位 2022/11/23 荃灣廣場Disney綠悠夢幻聖誕 8大迪士尼公主動物森系打卡位 商業 酒店 地產 攝影 比賽 恒基