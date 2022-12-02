築動你想像 恒基多媒體比賽發揮創意

由恒基地產舉辦的「築動你想像」多媒體創作大賽，鼓勵大眾以港九新界的城市面貌為靈感，發揮想像力，透過數碼藝術作品呈現對社區、未來城市及生活方式的期許。

比賽設有公開組及學生組，參加者可以恒基地產歷年發展的

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