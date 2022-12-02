天后是我經常去的地方，幾間地產舖當中，有一間我必駐足，因貼在玻璃的放盤宣傳單張甚具創意，例如：生不逢時、跌到極麻木、無語問蒼天、深受重創、滴血價、淚已流乾、套現回鄉、劈得深．愛得真等，雖然隔住玻璃也感覺到業主和地產代理的辛酸，但還是忍俊不禁。我欣賞這間地產舖職員在低迷時期仍不忘「不求同」的精神，至少能吸人眼球，或許能殺出一條血路。

地產代理在淡市各出奇謀吸睛，其他地區也出現很有趣的放盤字句，細閱下，發現可歸為幾大類：

一、悲慘世界類：賣樓葬父、最心痛是放得太遲、只在乎曾經擁有、業主求死、賣腎再賣樓。

二、緊貼時事類：掛住睇波．無心理財、曼聯球迷輸大咗、業主買咗阿里巴巴、業主係騰訊大戶、恒指20000苦主。

三、移民類：買咗機票、移民批咗、一走了之、心無罣礙（《心經》都擺上枱）。

四、千載難逢類：拆咗都起唔番、百年機遇、今生不再、上車大時代、業主腦霧唔知價（有理過業主感受嗎？）。

五、未來願景類：傑青上車方程式（給潛在買家冠以「傑青」名號，即時升呢）、No house no marry。

而最特別的，是沙田有一放盤宣傳單張，竟以「比鄰凶宅」做宣傳，以示所賣樓盤價格極低。在凶宅隔離都變賣點，佩服！

雖然這類放盤宣傳字眼談不上是「地產文學」或「文采」，但這類地產文案，集悲慘、無奈和幽默於一身，很地道、很香港。這也許或多或少反映了香港人能苦中作樂、絕處求生的精神，正如許冠文在今年七月的香港電影金像獎裏說過：「就算要喊，都要笑住喊！」在令人想喊的大環境裏，香港人總會有方法找到可以佻皮和笑下的縫隙，這種港人特徵，只有自己人才能領悟箇中可愛。